Xuxa relembra pedido de casamento de Michael Jackson e chance de ser mãe dos filhos dele

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Talvez ninguém imagine, mas a apresentadora Xuxa Meneghel, 57, poderia hoje ser mãe dos filhos de Michael Jackson (1958-2009). Isso teria acontecido se ela tivesse aceitado o pedido de casamento dele feito em sua mansão em Neverland nos anos 1990.

Em live com Nany People, 55, a artista contou que na ocasião ela foi recebida pelo Rei do Pop de uma forma muito cordial, com direito a beijo na mão e acolhimento total em sua mansão.

Em seguida, ficou surpresa em perceber que ele sabia tudo da vida dela. Até sal da pipoca ele tirou antes de oferecer a ela. Também ofereceu salada de jantar, pois sabia que ela não comia carne.

Mas foi no momento de ir embora que o grande susto aconteceu. Segundo Xuxa, o empresário de Michael Jackson deu a ela uma espécie de contrato. "Falei: 'Mas contrato para fazer o quê?'. Ele falou: 'Para carregar os filhos do Michael Jackson no seu ventre, assinar um papel e se casar com ele, ter uma união'", relembrou.

De acordo com ela, a volta até sua casa foi com "a cabeça borbulhando". "A resposta do meu agente para ele foi: 'Ela sonha em ser mãe, mas ser mãe, não ser alguém para levar os bebês no ventre e só'."

SOBRE A RELAÇÃO COM JUNNO

O encantamento de Xuxa pelo atual marido, Junno Andrade, 57, vem de longa data. Ela afirma que mesmo antes de conhecer o piloto Ayrton Senna (1960-1994), deu "em cima" dele. Porém, ele desconversava. E isso a instigou bem mais.

Na época Junno era noivo e não quis nada com a apresentadora. Anos depois, Junno foi chamado para uma participação no programa dela na Globo e assim a paixão foi reascendida.

"Ele deixou o telefone dele, liguei uns três dias depois", rememora. Em certa vez, dispensou Xuxa outra vez, na ocasião para poder ficar com a filha. E isso encantou a Rainha. "E vai botar sempre a família em primeiro lugar. Ele vai entender quando eu botar a Sasha em primeiro lugar'", pensou.