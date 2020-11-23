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'É fácil se apaixonar pela Veveta', diz Xuxa sobre amizade com Ivete Sangalo

'Ela tem bom humor, ri dela mesma, quer ser tua amiga', comentou apresentadora sobre cantora

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 14:57
A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Xuxa falou sobre sua amizade com Ivete Sangalo em entrevista ao Altas Horas exibido na noite do último sábado, 21. A apresentadora relembrou o período de desentendimento entre as duas: "Ela discutiu comigo. A gente ficou um tempo sem se falar e depois voltou a se falar. Eu tenho um carinho enorme por ela e uma admiração pelo trabalho, pelo talento... Ela é admirável como pessoa e como artista".
"A minha amizade com a Veveta começou a aumentar porque ela é uma pessoa apaixonante. É fácil se apaixonar pela Veveta. Ela tem bom humor, ri dela mesma. Ela quer ser tua amiga, pergunta o que você precisa, o que você quer. Ela te cuida, te acarinha... Foi muito fácil eu entrar na vida dela e ela entrar na minha", prosseguiu Xuxa.

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