'É fácil se apaixonar pela Veveta', diz Xuxa sobre amizade com Ivete Sangalo

Xuxa falou sobre sua amizade com Ivete Sangalo em entrevista ao Altas Horas exibido na noite do último sábado, 21. A apresentadora relembrou o período de desentendimento entre as duas: "Ela discutiu comigo. A gente ficou um tempo sem se falar e depois voltou a se falar. Eu tenho um carinho enorme por ela e uma admiração pelo trabalho, pelo talento... Ela é admirável como pessoa e como artista".