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Felipe Neto fica surpreso com presença de Xuxa em live na madrugada

Influenciador afirma que a apresentadora é rainha e inspiração para todo mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 14:40

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:40

O youtuber e empresário Felipe Neto
O youtuber e empresário Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
O influenciador Felipe Neto começou uma live no Instagram na madrugada desta quarta-feira (18) perguntando se havia alguém acordado e em seguida ficou surpreso com uma presença ilustre: Xuxa.
"Isso é surreal. Xuxa entra na minha live e manda oi", reagiu. "Minha vida é muito doida. Beijos, Xuxa, te amo, te amo, meu Deus do Céu".
Em seguida, ele lembrou que cresceu jogando bola em chão de paralelepípedo no Engenho Novo, bairro da zona norte do Rio, e por isso estranha o contato com uma celebridade como Xuxa. Contou que inclusive ficou com a perna bamba, apesar dos onze anos de experiência na internet.
"Não tenho roupa e nem estabilidade emocional pra lidar com isso", disse.
Segundo ele, a apresentadora é inspiração para todo mundo. "É a rainha de tudo, quem não ama Xuxa não vive direito", completou.
Durante a live, o influenciador deu dicas para novos youtubers, mostrou o cinema de sua casa, respondeu perguntas, contou que teve um dia ruim e que estava sozinho porque a namorada viajara.
A youtuber Bruna Gomes, a namorada, entrou na conversa no final da live e também ficou espantada com a presença de Xuxa. "Eu tô passando mal. Eu não tô nem com o meu cabelo arrumado", gritou.

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Durante o dia, Felipe Neto protagonizou um embate com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ao associá-lo ao bolsonarismo. Covas, candidato à reeleição, marcou o influenciador em uma publicação do Twitter e afirmou que não votou no presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
"Admiro seu trabalho, mas acho que você não conhece minha trajetória. Não votei no Bolsonaro. Convido você a conhecer meu programa de governo para ver nossas propostas que priorizam o combate às desigualdades, o respeito à diversidade e a defesa dos direitos humanos", escreveu o prefeito.

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