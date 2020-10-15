Felipe Neto questiona tratamento a Luísa Sonza e Gusttavo Lima nas redes

O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto

O youtuber Felipe Neto usou seu Twitter na noite de quarta-feira, 14, para questionar a reação de usuários de redes sociais ao término dos casamentos dos cantores Gusttavo Lima, com Andressa Suita, e Luísa Sonza, com Whindersson Nunes.

Meses após o fim de seu relacionamento, Luísa assumiu namoro com Vitão, o que gerou diversas críticas e acusações de traição nas redes sociais. Durante uma live, seu colega Luan Santana chegou a interromper a apresentação para pedir mais respeito à cantora. Já o cantor se divorciou no início deste mês de outubro.

"Uma dúvida... Vai rolar campanha de dislike em massa nos clipes do Gusttavo Lima por terminar o casamento sob acusações de traição? Ou é só contra mulher, mesmo? Só pra eu entender...", postou junto a uma foto de Luísa Sonza e outra do cantor sertanejo.

Na sequência, Felipe Neto relatou que muitos fãs de Gusttavo Lima saíram em defesa do cantor e até enviaram mensagens com ofensas.

"Pior é ver como eles não têm grau intelectual o suficiente para entender que estou falando que ninguém deve ser atacado. Só atacam a mulher por machismo", explicou.

Confira as postagens feitas por Felipe Neto abaixo:

Uma dúvida...



Vai rolar campanha de dislike em massa nos clipes do Gusttavo Lima por terminar o casamento sob acusações de traição?



Ou é só contra mulher mesmo?



Só pra eu entender... pic.twitter.com/xr39LCYzel — Felipe Neto ??? (@felipeneto) October 14, 2020