Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

'Honra negativa', diz Felipe Neto sobre Bolsonaro estar na lista da 'Time'

Youtuber, que pela primeira vez está entre as cem pessoas mais influentes da revista, falou sobre presidente do Brasil ser selecionado para o ranking de 2020

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 15:46
O influenciador Felipe Neto
O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Felipe Neto e Jair Bolsonaro entraram na noite desta terça-feira, 22, para a lista das cem pessoas mais influentes da Time de 2020. É a primeira vez que o youtuber conquista um lugar no ranking da revista norte-americana; por outro lado, é a segunda vez consecutiva que o presidente do Brasil está entre os selecionados.
O influenciador digital não perdeu a oportunidade de marcar sua oposição ao político. "O fato de Jair Bolsonaro também estar na lista não surpreende, muito pelo contrário. Como o pior presidente do mundo no enfrentamento à covid-19 e no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal, ele está na lista como uma honra negativa. Basta ler o texto associado à sua imagem para entender", falou Felipe ao Estadão.
"Isso só demonstra a importância do que significa 'influência'. Ser mais influente não significa, necessariamente, uma coisa boa. É o que você faz com essa influência que realmente irá determinar o seu legado", refletiu o youtuber.
Porém, Felipe Neto não deixou de comemorar o próprio feito. "Estar nessa lista é uma honra inenarrável. Não apenas pela conquista, mas também pela razão de estar ali. Foi um ano muito difícil, repleto de ameaças, perseguição e tentativas de destruição de reputação. Nós prevalecemos porque somos unidos, porque somos fortes e porque os fascistas não irão vencer."
O artigo sobre Felipe publicado no site da revista foi escrito pelo deputado federal David Miranda. "O influenciador digital de maior importância no Brasil, possivelmente no mundo", escreveu o político eleito pelo Rio de Janeiro. A edição impressa TIME100 deste ano chegará às bancas na sexta-feira, 25.

Veja Também

Revista Time elege Felipe Neto e Bolsonaro entre 100 mais influentes do mundo

Fontenelle sobre processo contra Felipe Neto: "Não estou errada"

Menina estuprada no ES: Felipe Neto diz ter sido procurado por golpistas

O youtuber vem enfrentando ataques desde que começou a se posicionar politicamente e contra o governo de Bolsonaro. Felipe Neto foi alvo, em julho, de um boato mentiroso que o associava a pedofilia. Em agosto, o youtuber aceitou o convite do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para participar de uma reunião sobre o projeto de lei das fake news.
Esta não é a primeira vez que o youtuber brasileiro se torna notícia internacional. Em julho, o jornal The New York Times publicou um vídeo no qual Felipe faz críticas aos presidentes dos Estados Unidos Donald Trump e ao do Brasil, Jair Bolsonaro.
Na edição do ano passado Jair Bolsonaro também estava entre as cem pessoas mais influentes do mundo da revista Time. O presidente do Brasil foi descrito pela publicação na época como "um personagem complexo", que representa uma ruptura com uma década de corrupção, mas que também é "um garoto propaganda da masculinidade tóxica".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados