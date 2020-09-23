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Revista Time elege Felipe Neto e Bolsonaro entre 100 mais influentes do mundo

O texto sobre o presidente, incluído na categoria 'líderes', destaca os números negativos que marcam seu mandato, como os 137 mil mortos pelo coronavírus no Brasil

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 10:13
Revista 'Time' inclui Bolsonaro e Felipe Neto na lista de 100 mais influentes do mundo em 2020
Revista 'Time' inclui Bolsonaro e Felipe Neto na lista de 100 mais influentes do mundo em 2020 Crédito: Carolina Antunes/Instagram Felipe Neto
A revista americana Time elegeu o influenciador digital Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. A lista completa foi divulgada na noite desta terça (22).
O texto sobre o presidente, incluído na categoria "líderes", destaca os números negativos que marcam seu mandato, como os 137 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, país que vive a pior recessão em 40 anos e enfrenta incêndios na Amazônia. Por outro lado, a revista lembra que 37% dos brasileiros o apoiam.
"Apesar de uma tempestade de denúncias de corrupção e de uma das maiores taxas de mortes por Covid-19 no mundo, ele se mantém popular com uma grande parte dos brasileiros", diz o texto, assinado por Dan Stewart, editor da seção internacional da Time.
"Para sua base, ele simplesmente não erra. Sobra para o resto do Brasil, e do mundo lidar com os custos", conclui Stewart.
A categoria Líderes citou 21 nomes. Bolsonaro foi citado ao lado de nomes como Donald Trump, presidente dos EUA, Xi Jinping, dirigente da China, e Anne Hidalgo, prefeita de Paris recém-reeleita.
O presidente também havia sido incluído na lista dos cem mais influentes em 2019. A então presidente brasileira Dilma Rousseff foi citada nas listas da Time de 2011 e 2012, seus primeiros anos de mandato. O ex-presidente Lula esteve entre os eleitos pela revista em 2004 e em 2010.

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O perfil de Felipe Neto, incluído na categoria "Ícones", também começa com números: destaca seus 39 milhões de seguidores no YouTube e 12 milhões no Twitter.
O texto, assinado pelo deputado federal David Miranda (Psol-RJ), elogia Neto por usar sua notoriedade para denunciar o autoritarismo e os erros de Bolsonaro, em um gesto que poderia ter colocado sua carreira como influenciador em risco.
"Quando Felipe Neto fala, milhões ouvem. E sua voz agora politizada ressoa de forma poderosa em um país onde a democracia está em perigo", escreve Miranda.
O influenciador digital comemorou a indicação de seu nome e demonstrou surpresa por estar entre os mais influentes do mundo.
"Eu não tenho a mínima dimensão do que tá acontecendo", disse. "Parece que a qualquer momento eu vou acordar e estar no Engenho Novo ainda, no minúsculo quarto que dividia com meu irmão".
Ele minimizou o fato de Bolsonaro também estar na lista. Afirmou que a lista mostra as pessoas consideradas mais influentes, independentemente da influência ser positiva ou negativa.

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Veja abaixo alguns nomes da lista:

LÍDERES

  • Donald Trump, presidente dos EUA
  • Xi Jinping, dirigente da China
  • Angela Merkel, chanceler alemã
  • Jair Bolsonaro, presidente do Brasil
  • Narendra Modi, premiê da Índia
  • Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia
  • Anne Hidalgo, prefeita de Paris
  • Anthony Fauci, principal infectologista dos EUA
  • Joe Biden, candidato à Presidência dos EUA
  • Kamala Harris, candidata à vice-presidente dos EUA

ÍCONES

  • Ady Barkan, ativista pelo direito à saúde
  • Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi, fundadoras do movimento Black Lives Matter
  • Angela Davis, filósofa
  • Felipe Neto, influenciador digital
  • Nury Turkel, ativista pelos direitos dos uigures

ARTISTAS

  • Bong Joon Ho, diretor de cinema
  • J. Balvin, cantor
  • Michael B.Jordan, ator
  • Selena Gomez, cantora
  • The Weeknd, cantor

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