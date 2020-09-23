Na ONU, Bolsonaro apostou em monólogo para a comunidade internacional

O presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento gravado para a Assembleia Geral da ONU Crédito: Marcos Corrêa/PR

A atuação do presidente Jair Bolsonaro , na abertura remota da da 75ª Assembleia Geral da ONU , expôs um Brasil que se distancia cada vez mais de sua tradição diplomática. Não é exagero dizer que o governo Bolsonaro não faz política externa; o que se testemunhou nesta terça-feira (22) foi proselitismo externo. Não muito diferente do doméstico, capaz de engajar somente os já alinhados. Afinal, o próprio "globalismo" das Nações Unidas já é, por si só, território inimigo do bolsonarismo. Não deveria ser.

A defesa da política ambiental e das estratégias de combate à pandemia , da forma que foi executada, pareceria apenas pueril, como a desculpa de uma criança que não fez o dever de casa, não estivessem o Brasil e o mundo confrontados regularmente com a realidade: a omissão deste governo em relação aos dois temas.

Bolsonaro, amparado por sua assessoria "diplomática", construiu um discurso que não se sustenta e não convence as grandes lideranças mundiais. A panaceia se espalhou por temas além dos já citados, da equivocada interpretação da decisão do Supremo que deu autonomia aos Estados na pandemia à ilação de que indígenas são responsáveis pelos incêndios. Da Amazônia úmida e imune ao fogo à cloroquina como salvação da Covid-19.

Diante da comunidade internacional, Bolsonaro deu prosseguimento à tradição brasileira de inaugurar a Assembleia Geral, iniciada com Oswaldo Aranha no nascimento da organização. Justamente o presidente que, no ano de uma pandemia, ignorou solenemente protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) , um dos braços mais importantes das Nações Unidas . Mas não poderia perder a oportunidade de usar o palanque internacional para a propaganda do próprio governo, como se o mundo já não estivesse abastecido de informações sobre os absurdos brasileiros.

Mas nem mesmo Bolsonaro com todas as suas críticas à ONU conseguiria dar as costas para as instâncias de interação internacional, sob o risco de um isolamento ainda mais danoso para as relações econômicas brasileiras. Bolsonaro não é bobo, sabe disso. Estão na mesa os riscos que cercam a implementação do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), com oposição de países como França e Alemanha.

E a entrada dada como certa para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi uma de suas bandeiras no primeiro ano de mandato. Como se sabe, nada aconteceu. E a imagem do país, com o desmonte ambiental, torna esse ingresso cada vez menos plausível.