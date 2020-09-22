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Discurso

Bolsonaro abre Assembleia Geral da ONU com ataque à imprensa e defesa de política ambiental

Em uma fala gravada de cerca de 15 minutos, Bolsonaro atacou a imprensa e defendeu sua atuação frente à pandemia de coronavírus

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 11:50
O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU
O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez na manhã desta terça-feira (22) seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU.
Em uma fala gravada de cerca de 15 minutos, Bolsonaro atacou a imprensa e defendeu sua atuação frente à pandemia de coronavírus. Sem apresentar provas, ele disse ainda que seu governo é vítima "de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal".
A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo da ONU. É lá que os representantes dos 193 países-membros da organização se reúnem para discutir assuntos que afetam as comunidades internacionais, e todos têm direito a voto. Tradicionalmente, o chefe de Estado brasileiro é o primeiro a falar na conferência.
Neste ano, os líderes concordaram em enviar vídeos com seus pronunciamentos em vez de se reunir presencialmente na sede das Nações Unidas, em Nova York, como forma de evitar os riscos de propagação do coronavírus.
Além de Bolsonaro, discursam nesta terça outros 30 chefes de Estado. O presidente americano, Donald Trump, é o segundo a fazer seu pronunciamento, logo após o brasileiro. Os discursos continuarão ainda na quarta (23).
Também figuram entre os mais esperados os discursos do dirigente chinês, Xi Jinping, e do líder iraniano, Hassan Rowhani, devido à escalada das tensões entre os dois países e os Estados Unidos.

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