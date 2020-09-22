Bolsonaro abre Assembleia Geral da ONU com ataque à imprensa e defesa de política ambiental

O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Em uma fala gravada de cerca de 15 minutos, Bolsonaro atacou a imprensa e defendeu sua atuação frente à pandemia de coronavírus . Sem apresentar provas, ele disse ainda que seu governo é vítima "de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal".

A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo da ONU. É lá que os representantes dos 193 países-membros da organização se reúnem para discutir assuntos que afetam as comunidades internacionais, e todos têm direito a voto. Tradicionalmente, o chefe de Estado brasileiro é o primeiro a falar na conferência.

Neste ano, os líderes concordaram em enviar vídeos com seus pronunciamentos em vez de se reunir presencialmente na sede das Nações Unidas, em Nova York, como forma de evitar os riscos de propagação do coronavírus.

Além de Bolsonaro, discursam nesta terça outros 30 chefes de Estado. O presidente americano, Donald Trump, é o segundo a fazer seu pronunciamento, logo após o brasileiro. Os discursos continuarão ainda na quarta (23).