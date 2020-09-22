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Para Mourão, discurso de Bolsonaro na ONU está dentro da visão do governo

No pronunciamento gravado para a edição deste ano da assembleia, Bolsonaro afirmou que o País é vítima 'de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal'

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 15:13
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Carolina Antunes/PR
O vice-presidente, Hamilton Mourão, concordou com o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), disse que é preciso "contrapor a desinformação" quanto ao meio ambiente e destacou que a fala do presidente está dentro da visão do governo.
No pronunciamento gravado para a edição deste ano da assembleia, Bolsonaro afirmou que o País é vítima "de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal".
"Que existe uma campanha de desinformação, existe. Isso aí eu já comentei, e compete a nós contrapormos. Agora, eu sempre deixo claro que a contraposição tem que se dar por duas vertentes: uma vertente de uma informação qualificada e a segunda vertente é de impedir que ilegalidades ocorram para não dar margem a esse tipo de pressão", declarou Mourão.
O vice-presidente avaliou que a fala de Bolsonaro seguiu a linha de demais discursos de lideranças mundiais sobre a situação internacional e interna de cada país. "(Foi) Seguindo ali a toada dos demais discursos que estão sendo colocados, os presidentes abordando a questão da pandemia, questão das relações internacionais, situação do mundo como um todo, questão da Organização Mundial do Comércio. No nosso caso, a questão do meio ambiente. Foi abordado dentro da nossa visão", afirmou.
Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, evitou avaliar a declaração de Bolsonaro em que o mandatário responsabilizou índios e caboclos por incêndios florestais. "Aí é questão do presidente, que tem os dados dele ali, então, não comento isso aí", disse.
Nesta terça-feira, 22, o vice-presidente deve sobrevoar áreas atingidas por queimadas nos Estados do Acre e Rondônia. "Está meio difícil lá porque está muito cheio de nuvem, começou a chover, mas vamos tentar conseguir sobrevoar", comentou.

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