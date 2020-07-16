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Em meio à pandemia

Bolsonaro é o pior presidente no mundo, diz Felipe Neto no NYT

Em vídeo produzido pelo jornal americano, Neto diz que 'no momento, somos apenas o segundo em mortes, mas tenho certeza de que o nosso líder, Jair Bolsonaro, é o pior presidente da Covid no mundo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 09:39

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 09:39

O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto participou de um vídeo do jornal The New York Times   Crédito: Reprodução/Instagram @famosos.globais
O jornal The New York Times produziu um vídeo em inglês com o youtuber e tiktoker brasileiro Felipe Neto, com chamada na home page para "Trump não é o pior presidente de pandemia. Basta perguntar aos brasileiros".
No vídeo, Felipe diz, entre outras coisas: "No momento, somos apenas o segundo em mortes, mas tenho certeza de que o nosso líder, Jair Bolsonaro, é o pior presidente da Covid no mundo. Bolsonaro é um militar que defendeu o uso de tortura sob a ditadura do Brasil... Vocês ficaram irritados por causa de um mísero comício de Trump em Tulsa. Mas Bolsonaro faz isso o tempo todo. Ele vai a manifestações contra o Congresso. Vai a manifestações pedindo intervenção militar. Vai a mercados lotados. Vai a cerimônias militares. Vai a protestos contra o Supremo."
O youtuber também apelou aos eleitores americanos:
"Trump chama Bolsonaro de um bom amigo, e essa amizade é crucial para Bolsonaro manter sua popularidade. Ela legitima Bolsonaro". Felipe disse que Trump tem "pequenos representantes" ao redor do mundo: "Nós somos as vítimas deles. Portanto, se vocês estão se perguntando o que podem fazer para ajudar o Brasil a lidar com nosso lunático, não reelejam o seu."

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