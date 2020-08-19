Menina estuprada no ES: Felipe Neto diz ter sido procurado por golpistas

Na madrugada desta quarta-feira (19), o youtuber Felipe Neto afirmou que recebeu mais de 50 e-mails de pessoas que estariam se passando por familiares da menina de apenas dez anos, que ficou grávida devido a um estupro, no Espírito Santo. A intenção dessas pessoas seria receber dinheiro.
Na última segunda-feira (17), ele manifestou o desejo de ajudar essa criança abusada sexualmente, com o pagamento de todas as despesas escolares dela, até a conclusão de um curso superior. Alguém da família, por favor, entre em contato pelo e-mail da minha biografia, escreveu.
VEJA A SEQUÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES
A Gazeta entrou em contato com a assessoria do influenciador, mas não conseguiu mais detalhes sobre as possíveis tentativas de estelionato. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda não respondeu se já recebeu denúncias sobre o caso. Assim que a reportagem tiver o retorno, essa matéria será atualizada.