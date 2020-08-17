Menina estuprada pode ser incluída em programa de proteção no ES

Governo do Estado quer ajudar menina a se recuperar dos traumas que sofreu Crédito: Pixabay

"Esperamos que a gente consiga dar as devidas condições para a criança ser cuidada, para ter a reabilitação psicoterapêutica necessária e para que consiga, de fato, ter seu desenvolvimento livre de qualquer outro tipo de violência" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

ATÉ 4 ANOS DE ACOMPANHAMENTO

De acordo com Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH), a menina poderá ser incluída em dois programas: o de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e o de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência (Provita).

O primeiro deles tem como objetivo proteger, preservar e promover a vida da criança e do respectivo núcleo familiar. Ajuda que pode durar até dois anos. Já o segundo programa busca protegê-la de ameaças por colaborar com a investigação ou processo relacionados ao crime. A duração deste é de até quatro anos.