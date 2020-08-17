'Não temos dúvida', diz médico sobre procedimento que interrompeu gravidez de menina

Não. O protocolo que seguimos é o mesmo do Brasil. O que pode existir, do corpo clínico, é a falta de experiência, o know-how de tempo, de segurança. Para ter o funcionamento de um serviço, a sociedade tem que dar segurança aos médicos. Muitos lugares o médico não se sente seguro. Então, esse é um processo de respeito aos direitos humanos e reprodutivos. Mas a lei é a mesma, o nosso código de ética é o mesmo. Tem colegas, conheço alguns amigos e falei com alguns sobre o caso, porque somos da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia. Mas quando o secretário ligou para mim no sábado, não deu tempo. Ele disse que estava precisando e perguntou se a gente podia atender. Disse que sim, aí foi encaminhado para cá e chegou no dia seguinte. Aí eu não conversei com ninguém do Espírito Santo, mas tenho o maior respeito pelo Estado e pelos colegas daí. E eu entendo a dificuldade, não é fácil. A gente trabalha aqui desde 1996, já passamos várias dificuldades dessas forças que não respeitam a autonomia da mulher, nem o direito reprodutivo que prejudica, sem dúvida nenhuma. Mas, um estado laico e democrático, como qualquer país que a gente admire e respeite os direitos humanos, como todos os países da Europa, Estados Unidos, Japão. Todos os países que a gente pretende um dia chegar, esse caso não teria repercussão. Seria um dia a dia, seria tratado com o maior cuidado para que essa família não sofresse outra violência. Porque o estupro é uma violência e a sociedade não pode violentar de novo essa família e essa criança. A gente tem que proteger essa família e essa criança.