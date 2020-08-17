MPES vai investigar pressão de religiosos sobre família para criança não fazer aborto

CONFIRA OS ÁUDIOS E AS TRANSCRIÇÕES
Transcrição da primeira gravação
Homem Pra não (me) dar uma liminar para fazer o aborto nela. Então, o que a gente tá querendo? Tá querendo evitar que isso aconteça. Tá querendo salvar o bisneto, querendo salvar essa vida.
Avó E salvar ela também.
Homem Só que eu, mesmo com o projeto, com todo o suporte, com tudo isso aí, com esse aparato, eu não tenho força, mas a senhora tem. Por quê? Porque a senhora tem essa voz. Eu não sou família dela. Mas se a senhora se pronunciar contra. Olha, eu quero... (interrompe)
Transcrição da segunda gravação
Homem (o mesmo) - A gente aqui, como cristão, a gente tá aqui para oferecer essa ajuda. Só que essa voz, quem tem, quem pode ter peso é só a senhora. Então, se a senhora permitir, eu gostaria de colocar um áudio de uma médica para a senhora ouvir o risco que tem. Por exemplo, o procedimento que eles querem fazer é o quê? Induzir um parto normal. Tem que aplicar uma medicação na vagina dela, como se fosse um parto normal, sentir contrações, sentir dor.
Mulher É mais um trauma.
Homem Sentir todo esse processo traumático como se fosse um parto normal. É isso que vai acontecer agora, caso façam.
Transcrição da terceira gravação
Homem (o mesmo) Eu tenho um corpo médico especialista em gravidez de risco, situação de criança de 10, 11 anos. Em São Paulo, em cidade do interior, é quase que, não deveria ser normal, mas é coisa que acontece com um certa frequência. Aqui, para a nossa cidade, que é do interior, parece uma coisa absurda, mas nas grandes capitais, no Nordeste, acontece. E essa equipe que eu tô colocando à disposição da senhora é uma equipe de especialistas, médicos, ginecologistas, médicos, que sabem lidar com esse tipo de situação e tão dando toda a garantia que fazer o que eles querem fazer agora é mais risco do que levar a gestação à frente e fazer uma cesárea com anestesia, com tudo correto. Então, assim. Eu estou aqui em nome do projeto.
Homem Eu tô aqui em nome do projeto, mas eu tenho juízes cristãos, que são do bem, que estão do nosso lado. Eu tenho um corpo de médicos inteiro em São Paulo, Brasília. Inclusive, eu conversei ontem com uma assessora da ministra Damares. Só para você saber o nível de informação que eu tenho aqui.
Mulher - Olha onde chegamos
Homem A gente não tá brincando. A ministra Damares (Alguém fala: A gente tem acesso a isso também). Então, a gente quer que a senhora use a voz, que só a senhora pode ter, para defender esse neto da senhora.
Avó Mas eu vou te falar a verdade.
Alguém fala Neto de um monstro.
Homem (o mesmo) Mas a criança não tem culpa, o bebê que tá ali.
Avó Mas ela vai gerar uma criança. Ela tem dez anos, é uma criança gerando outra criança.
Homem (o mesmo) Mas, se tem uma alma ali, foi Deus que colocou.
Avó Não foi Deus, não.
Homem A alma é só Deus, mas quem colocou ali não foi Deus.
Homem O mal.
Mulher Deus permitiu.
Avó Deus permitiu uma barbaridade dessa?
Mulher Permitiu....
Homem Para que ele tirasse o mal.
Avó/outra parente Resumindo, resumindo, a gente não podia nem estar aceitando vocês aqui.
Homem Não, a gente entende.
Avó/outra parente A gente tá a favor ao aborto, sim, porque é uma criança gerando outra criança.
Avó Eu mesmo falei: 'eu não vou poder ver, porque se eu ver' (sic).
Parente A gente tá atrás de tudo para poder abortar, sim. É o que a gente pode falar. A gente nem poderia estar aceitando vocês aqui.
Homem A gente respeita.
Parente Primeiro que imprensa nenhuma teve acesso ao nome dela. E vocês estão sabendo.
Homem É porque cê vê o que Deus tá querendo fazer. É o que Deus tá querendo fazer.
Parente Deus tá fazendo.... (pessoas falam ao mesmo tempo) para poder realizar tudo. É uma criança. A gente entende a causa de vocês.
Homem Eu perdi dois filhos, né? Mas por aborto natural, não foi ninguém quem induziu, então, eu sinto essa dor.
Avó os netinhos meu, graças a Deus são vivo. Criei a minha netinha com dez anos. Eu agradeço a Deus por não ter matado a minha filha e não ter levado para outro canto....