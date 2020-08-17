MPES vai investigar pressão de religiosos sobre família para criança não fazer aborto

Homem (o mesmo)  Eu tenho um corpo médico especialista em gravidez de risco, situação de criança de 10, 11 anos. Em São Paulo, em cidade do interior, é quase que, não deveria ser normal, mas é coisa que acontece com um certa frequência. Aqui, para a nossa cidade, que é do interior, parece uma coisa absurda, mas nas grandes capitais, no Nordeste, acontece. E essa equipe que eu tô colocando à disposição da senhora é uma equipe de especialistas, médicos, ginecologistas, médicos, que sabem lidar com esse tipo de situação e tão dando toda a garantia que fazer o que eles querem fazer agora é mais risco do que levar a gestação à frente e fazer uma cesárea com anestesia, com tudo correto. Então, assim. Eu estou aqui em nome do projeto.

Homem  Eu tô aqui em nome do projeto, mas eu tenho juízes cristãos, que são do bem, que estão do nosso lado. Eu tenho um corpo de médicos inteiro em São Paulo, Brasília. Inclusive, eu conversei ontem com uma assessora da ministra Damares. Só para você saber o nível de informação que eu tenho aqui.

Mulher - Olha onde chegamos

Homem  A gente não tá brincando. A ministra Damares (Alguém fala: A gente tem acesso a isso também). Então, a gente quer que a senhora use a voz, que só a senhora pode ter, para defender esse neto da senhora.

Avó  Mas eu vou te falar a verdade.

Alguém fala  Neto de um monstro.

Homem (o mesmo)  Mas a criança não tem culpa, o bebê que tá ali.

Avó  Mas ela vai gerar uma criança. Ela tem dez anos, é uma criança gerando outra criança.

Homem (o mesmo)  Mas, se tem uma alma ali, foi Deus que colocou.

Avó  Não foi Deus, não.

Homem  A alma é só Deus, mas quem colocou ali não foi Deus.

Homem  O mal.

Mulher  Deus permitiu.

Avó  Deus permitiu uma barbaridade dessa?

Mulher  Permitiu....

Homem  Para que ele tirasse o mal.

Avó/outra parente  Resumindo, resumindo, a gente não podia nem estar aceitando vocês aqui.

Homem  Não, a gente entende.

Avó/outra parente  A gente tá a favor ao aborto, sim, porque é uma criança gerando outra criança.

Avó  Eu mesmo falei: 'eu não vou poder ver, porque se eu ver' (sic).

Parente  A gente tá atrás de tudo para poder abortar, sim. É o que a gente pode falar. A gente nem poderia estar aceitando vocês aqui.

Homem  A gente respeita.

Parente  Primeiro que imprensa nenhuma teve acesso ao nome dela. E vocês estão sabendo.

Homem  É porque cê vê o que Deus tá querendo fazer. É o que Deus tá querendo fazer.

Parente  Deus tá fazendo.... (pessoas falam ao mesmo tempo) para poder realizar tudo. É uma criança. A gente entende a causa de vocês.

Homem  Eu perdi dois filhos, né? Mas por aborto natural, não foi ninguém quem induziu, então, eu sinto essa dor.

Avó  os netinhos meu, graças a Deus são vivo. Criei a minha netinha com dez anos. Eu agradeço a Deus por não ter matado a minha filha e não ter levado para outro canto....