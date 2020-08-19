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No Recife

Menina de 10 anos que engravidou após estupro no ES tem alta de hospital

A saída da criança do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) foi confirmada nesta quarta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 09:42

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 09:42

A menina de 10 anos, que engravidou depois de ser estuprada em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, teve alta do hospital em que estava internada no Recife, em Pernambuco, onde passou por um procedimento para interromper a gravidez.
A saída da criança do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) foi confirmada nesta quarta-feira (19) pela diretoria da maternidade. Mas a data e horário da alta e o destino da menina não foram divulgados. O tio dela, suspeito do crime, está preso.

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Suspeito de estuprar criança no ES se entregou com medo de ser linchado

SUSPEITO JÁ ESTÁ EM PRESÍDIO

Ele deu entrada no sistema prisional capixaba por volta das 19h desta terça-feira (18). O suspeito ficará detido em uma unidade destinada à custódia de autores de crimes sexuais, na Penitenciária de Vila Velha V, que faz parte do Complexo de Xuri.
Foragido desde o último dia 12 de agosto, o homem de 33 anos acabou detido durante a madrugada desta terça-feira (18) na cidade de Betim, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, ele estava na casa de parentes e se entregou com medo de ser linchado. Na tarde desta terça, ele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
O caso ficou conhecido no último dia 7 de agosto, quando a menina se dirigiu a um hospital estadual em São Mateus. Grávida devido aos estupros, a vítima contou que era abusada há quatro anosLevada para o município de Recife (PE), a criança teve a gravidez interrompida no último domingo (16).
Com informações da TV Globo

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