Menina estuprada no ES: Casagrande liga para médico que fez aborto

O Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ligou nesta terça-feira (18) para Olímpio Moraes, médico e diretor do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam/UPE). A unidade é onde a criança de 10 anos, moradora de São Mateus, foi submetida ao processo de interrupção de gestação. A menina foi encaminhada ao Recife, no último domingo (16), após não conseguir fazer o procedimento no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória.
O médico relatou que os dois conversaram no final da manhã desta terça. Em nota, Renato Casagrande informou que ligou para o médico para saber quando a menina teria alta para organizar o retorno e dar proteção à família. O médico disse ainda que o Governador agradeceu o atendimento dado à criança de 10 anos.
"Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento do governador. Ele fez questão de agradecer a equipe médica, ao hospital, pelo trabalho que fizemos, e lembrou de agradecer todo povo de Pernambuco pelo apoio dado à criança", relatou o médico.
O médico contou ainda que Renato Casagrande está acompanhando o caso com muita atenção. O governador está recebendo informações da assistente social capixaba que acompanhou a menina e sua avó até Pernambuco.
Ela está informado ao pessoal do Espírito Santo todos os procedimentos que a menina está passando aqui na nossa unidade, informou o médico.
RETORNO AO ESPÍRITO SANTO
O médico informou que a criança passa bem e já está em condições de alta. Ela está em um quarto, acompanhada da avó, que viajou com ela. O profissional relatou que o processo de saída da unidade está sendo preparado com muito critério, para evitar que a criança seja alvo de protestos no hospital ou no trajeto até o aeroporto.
No último domingo, quando a menina foi levada para o hospital, as informações sobre o local onde o procedimento seria realizado tinham sido divulgadas na internet. Políticos e pessoas ligadas a segmentos religiosos fizeram um ato na porta do Cisam para impedir que o aborto fosse realizado. Os manifestantes tentaram invadir a maternidade, mas foram contidos com a chegada da Polícia Militar.
SOLIDARIEDADE EM PERNAMBUCO
A menina ganhou flores, brinquedos e roupas no hospital. O caso, que ganhou repercussão nacional, também chamou a atenção de youtubers que se ofereceram para pagar os estudos da criança até ela concluir a faculdade.