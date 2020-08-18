Criança de 10 anos

Menina estuprada no ES: Casagrande liga para médico que fez aborto

Olímpio Moraes, diretor do Cisam/UPE, relatou que o governador agradeceu o atendimento dado à criança;  Renato Casagrande confirmou que ligou para organizar o retorno dela ao Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 20:41

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 20:41

Renato Casagrande e diretor do hospital conversaram por telefone Crédito: Rodrigo Araújo/Secom
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ligou nesta terça-feira (18) para Olímpio Moraes, médico e diretor do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam/UPE). A unidade é onde a criança de 10 anos, moradora de São Mateus, foi submetida ao processo de interrupção de gestação.  A menina  foi encaminhada ao Recife, no último domingo (16), após não conseguir fazer o procedimento no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória. 
O médico relatou que os dois conversaram no final da manhã desta terça. Em nota, Renato Casagrande informou que ligou para o médico para saber quando a menina teria alta para organizar o retorno e dar proteção à família. O médico disse ainda que o Governador agradeceu o atendimento dado à criança de 10 anos.
"Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento do governador. Ele fez questão de agradecer a equipe médica, ao hospital, pelo trabalho que fizemos, e lembrou de agradecer todo povo de Pernambuco pelo apoio dado à criança", relatou o médico. 

O médico contou ainda que Renato Casagrande está acompanhando o caso com muita atenção. O governador está recebendo informações da assistente social capixaba que acompanhou a menina e sua avó até Pernambuco.
Ela está informado ao pessoal do Espírito Santo todos os procedimentos que a menina está passando aqui na nossa unidade, informou o médico.
O médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho, gestor executivo do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), da Universidade de Pernambuco Crédito: Reprodução | Internet
O médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho, gestor executivo do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), da Universidade de Pernambuco Crédito: Reprodução | Internet

RETORNO AO ESPÍRITO SANTO

O médico informou que a criança passa bem e já está em condições de alta. Ela está em um quarto, acompanhada da avó, que viajou com ela. O profissional relatou que o processo de saída da unidade está sendo preparado com muito critério, para evitar que a criança seja alvo de protestos no hospital ou no trajeto até o aeroporto.
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, onde foi realizado o procedimento Crédito: Divulgação
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, onde foi realizado o procedimento Crédito: Divulgação
No último domingo, quando a menina foi levada para o hospital, as informações sobre o local onde o procedimento seria realizado tinham sido divulgadas na internet. Políticos e pessoas ligadas a segmentos religiosos fizeram um ato na porta do Cisam para impedir que o aborto fosse realizado. Os manifestantes tentaram invadir a maternidade, mas foram contidos com a chegada da Polícia Militar.

SOLIDARIEDADE EM PERNAMBUCO 

A menina ganhou flores, brinquedos e roupas no hospital. O caso, que ganhou repercussão nacional, também chamou a atenção de youtubers que se ofereceram para pagar os estudos da criança até ela concluir a faculdade.

