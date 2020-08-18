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Preso em Minas Gerais

Fotos: acusado de estuprar menina de 10 anos chega ao DML de Vitória

Criança de dez anos chegou a ficar grávida por causa de abuso sexual praticado pelo tio; ele foi preso nesta terça-feira (18) em Minas Gerais

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 13:51
Suspeito de estuprar menina de 10 anos chegando ao Dml, em Vitória. O suspeito foi preso na cidade de Betim/MG e encaminhado para o Dml.
Preso acusado de estuprar e engravidar a sobrinha em São Mateus Crédito: Vitor Jubini
Acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de dez anos, o tio da vítima chegou ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, no início da tarde desta terça-feira (18). O homem de 33 anos foi preso durante essa madrugada, na cidade de Betim, em Minas Gerais. Desde o último dia 12, ele era considerado foragido.
As imagens são do fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta.

Acusado de estuprar menina chega do DML, em Vitória

Há quase duas semanas, a menina deu entrada em um hospital de São Mateus e contou que sofria abusos sexuais há quatro anos. Depois de obter a determinação da Justiça, ela viajou para o Pernambuco, onde interrompeu a gravidez no último domingo (16). Quando retornar ao Espírito Santo, ela deve ser acolhida por programas de proteção.

LEIA MAIS SOBRE ESSE CASO

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