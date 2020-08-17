Advogados de menina que engravidou após estupros no ES se pronunciam

Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, onde foi realizado o procedimento Crédito: Divulgação

No comunicado, os advogados pediram orações para a criança e reforçaram o agradecimento da família pela solidariedade prestada.

Quem tiver o real desejo de ser solidário à causa que atenda ao pedido de oração e tranquilidade que a família faz neste momento. Finalmente, a família agradece a solidariedade de todos que prestaram auxílio e estão apoiando a criança e a família, escreveram.

A família da vítima está sendo acompanhada por dois advogados de um escritório de São Mateus. Jorge Eduardo de Lima Siqueira e Patrick de Oliveira Malverdi afirmaram que neste momento eles e os familiares da menina devem se manifestar apenas através dessas notas.

Visando assegurar o direito constitucional à intimidade e à dignidade da criança esclarecemos que não estamos concedendo entrevistas a veículos de imprensa, nem a terceiros, nos limitando a prestar informações escritas que não tragam prejuízo aos seus direitos, esclareceu o documento.

No comunicados, os advogados reforçaram o pedido para que nenhuma foto ou informação sobre a menina seja publicada. Os defensores reforçaram que estão sendo tomadas as medidas judiciais necessárias para repressão e responsabilização daqueles que já o fizeram.

Nota dos advogados da menina de 10 anos que engravidou após estupros no ES Crédito: Divulgação / Malverdi & Lima

MÉDICO CONFIRMA QUADRO DE SAÚDE

TV Gazeta, e falou um pouco sobre a saúde da criança após a interrupção da gestação. O médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho, gestor executivo do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), da Universidade de Pernambuco, que coordenou o procedimento para interromper a gravidez da menina confirmou o quadro de saúde da criança . Ele deu uma breve entrevista ao telejornal ES 2, da, e falou um pouco sobre a saúde da criança após a interrupção da gestação.

"Ela está bem, aliviada e feliz aga porque foi resolvido o sofrimento dela. A sequela maior é o sofrimento mental. Fisicamente, acho que não vai ter sequela, foi tudo dentro do protocolo. No futuro, quando ela quiser ser mãe, não vai ter problema. Dor física ela não terá, mas vai ter a dor do coração, da alma, da saúde mental dela", enfatizou o profissional.