Tio suspeito de estuprar menina de 10 anos no ES continua foragido

O caso foi investigado pela Polícia Civil e o suspeito indiciado pela prática dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte

TV Gazeta para informar se o suspeito já havia sido encontrado. Por nota, a informação repassada era de que o homem ainda não tinha sido localizado, mas que a reportagem deveria buscar a informação em outros órgãos de segurança do Estado. Neste domingo (16), a Polícia Civil foi procurada pelapara informar se o suspeito já havia sido encontrado. Por nota, a informação repassada era de que o homem ainda não tinha sido localizado, mas que a reportagem deveria buscar a informação em outros órgãos de segurança do Estado.

A recomendação é dada já que o mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de São Mateus pode ser cumprido tanto pela Polícia Civil e Polícia Militar quanto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da Polícia Federal (PF).

Por nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, no início da manhã desta segunda-feira (17), que o suspeito não deu entrada no sistema prisional do Espírito Santo.

Justiça determina prisão preventiva de suspeito de estuprar e engravidar criança de 10 anos no ES Crédito: Reprodução

MANDADO DE PRISÃO

No último dia 12 de agosto, o juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus, Região Norte do ES, determinou a prisão preventiva do principal suspeito de estuprar e engravidar uma criança de 10 anos.

A reportagem de A Gazeta teve acesso ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Com a medida, o suspeito passa a ser considerado foragido e pode ser preso a qualquer momento. O processo que apura o caso tramita em segredo de Justiça por envolver menor de idade.

INQUÉRITO POLICIAL

De acordo com o chefe da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, delegado Leonardo Malacarne, responsável pelo caso, o suspeito estava sendo monitorado desde o início das investigações e as equipes já estavam verificando todas as denúncias que recebiam acerca do paradeiro dele.

Na manhã da última quinta-feira (13), as equipes da polícia, de posse do mandado, se deslocaram a um município da Bahia, local onde o suspeito tem parentes. No entanto, ele não foi localizado. Os policiais foram informados que o suspeito fugiu do município para destino ignorado, em razão da divulgação do caso e da foto do acusado pelas redes sociais, disse o delegado na ocasião. O homem continua sendo procurado pela polícia.