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Criança grávida

Tio suspeito de estuprar menina de 10 anos no ES continua foragido

O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 12 de agosto pela 3ª Vara Criminal de São Mateus, mas o homem de 33 anos ainda não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 09:47

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 09:47

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus
O caso foi investigado pela Polícia Civil e o suspeito indiciado pela prática dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Continua foragido o principal suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 10 anos, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. O homem, que segundo a polícia é tio da vítima, é considerado foragido desde o dia 12 de agosto e pode ser preso a qualquer momento. A criança está no Recife (PE), onde realiza o procedimento de interrupção da gravidez. O nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da criança.
Neste domingo (16), a Polícia Civil foi procurada pela TV Gazeta para informar se o suspeito já havia sido encontrado. Por nota, a informação repassada era de que o homem ainda não tinha sido localizado, mas que a reportagem deveria buscar a informação em outros órgãos de segurança do Estado.
A recomendação é dada já que o mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de São Mateus pode ser cumprido tanto pela Polícia Civil e Polícia Militar quanto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da Polícia Federal (PF).
Por nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, no início da manhã desta segunda-feira (17), que o suspeito não deu entrada no sistema prisional do Espírito Santo.

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Justiça determina prisão preventiva de suspeito de estuprar e engravidar criança de 10 anos no ES Crédito: Reprodução

MANDADO DE PRISÃO

No último dia 12 de agosto, o juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus, Região Norte do ES, determinou a prisão preventiva do principal suspeito de estuprar e engravidar uma criança de 10 anos.
A reportagem de A Gazeta teve acesso ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Com a medida, o suspeito passa a ser considerado foragido e pode ser preso a qualquer momento. O processo que apura o caso tramita em segredo de Justiça por envolver menor de idade.

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INQUÉRITO POLICIAL

O suspeito de abusar e engravidar uma sobrinha foi indiciado, pela Polícia Civil, pela prática dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, ambos praticados de forma continuada. Segundo a polícia, o inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
De acordo com o chefe da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, delegado Leonardo Malacarne, responsável pelo caso, o suspeito estava sendo monitorado desde o início das investigações e as equipes já estavam verificando todas as denúncias que recebiam acerca do paradeiro dele.

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Na manhã da última quinta-feira (13), as equipes da polícia, de posse do mandado, se deslocaram a um município da Bahia, local onde o suspeito tem parentes. No entanto, ele não foi localizado. Os policiais foram informados que o suspeito fugiu do município para destino ignorado, em razão da divulgação do caso e da foto do acusado pelas redes sociais, disse o delegado na ocasião. O homem continua sendo procurado pela polícia.
Com informações de Dani Carla, da TV Gazeta

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