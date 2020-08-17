'Meu total repúdio', diz presidente da OAB-ES sobre a exposição de menina estuprada no ES

Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, onde foi realizado o procedimento Crédito: Divulgação

A menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada pelo tio teve outros direitos violados. A criança, que viajou para Recife e lá já iniciou o processo para interromper a gravidez , teve informações pessoais reveladas. Nas redes sociais, foi divulgado o nome da menina e o hospital onde ela estava internada para realizar o procedimento. Nesta segunda-feira (17), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, manifestou total repúdio às pessoas que não respeitaram o sigilo dessas informações.

"Meu total repúdio à exposição dessa criança, que é a maior vítima disso tudo. E imploro para que respeitem essa dor, essa família. Essas pessoas que assediaram de modo indevido podem, sim, responder por crime. Cabe à família se preservar e se manter em silêncio para se preservar", disse o presidente da OAB em entrevista por vídeo ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira.

Your browser does not support the audio element. Meu total repúdio, diz presidente da OAB sobre a exposição de menina estuprada no ES

No domingo (16), manifestantes contra e a favor da interrupção da gravidez estiveram em frente ao Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, em Recife, para pressionar a equipe médica responsável por fazer o aborto na menina. Além disso, religiosos teriam procurado a família da menina, em São Mateus, para pressionar a avó da menina na tentativa de evitar que a criança fizesse o aborto. O caso será investigado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

"Eu vi esses vídeos, esses áudios. Eu acompanhei essa avó e vi que ela ficou realmente muito abalada com esse assédio. O problema é quando você usa o Estado para uma prática indevida. Não sei se estavam ali envolvidos servidores públicos. Acho sim que pode se responsabilizar essas pessoas, inclusive as pessoas que divulgaram o nome da criança", informou o advogado.

ABORTO PERMITIDO PELA LEI

O presidente da OAB no Espírito Santo lembrou que em casos de estupro, a lei permite que o aborto seja feito. "O estupro é o principal crime que envolve esse caso. O criminoso é o estuprador e a vítima é a menina de 10 anos. O Ministério Público e o Poder Judiciário trabalharam bem através do código penal que diz que existem as possibilidades para se executar a interrupção da gravidez em lei. É importante dizer que não é um debate religioso, se isso é certo ou errado. A lei permite", reforçou.

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