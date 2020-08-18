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Veja coletiva sobre a prisão de acusado de estuprar menina de 10 anos

A Polícia Civil do Espirito Santo (PCES) fala, em entrevista ao vivo nesta terça-feira (18), sobre a prisão do suspeito de 33 anos que foi indiciado por estuprar e engravidar criança de 10 anos em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 12:19

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 12:19

Polícia Civil do Espirito Santo (PCES) fala, em entrevista ao vivo nesta terça-feira (18), sobre a prisão do suspeito de 33 anos que foi indiciado por estuprar e engravidar criança de 10 anos em São Mateus. O caso chegou ao conhecimento da polícia no dia 8, após a criança dar entrada no Hospital Roberto Silvares com suspeita de gravidez.
A prisão do suspeito foi realizada por uma equipe da Polícia Civil de São Mateus na madrugada desta terça-feira, na região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 

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