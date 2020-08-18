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Motivação pode ser herança

Polícia prende homens que saíram da Bahia para matar mulher de PM na Serra

Três suspeitos estavam de campana em um carro e outros dois em uma casa em frente à residência do militar no Bairro das Laranjeiras. Ao serem identificados, eles atiraram contra o PM e um amigo, também policial. Houve troca de tiros e perseguição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 09:58

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 09:58

DHPP - Polícia Civil
O Departamento de Homicídios investiga o caso ocorrido no Bairro das Laranjeiras, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois policiais de folga reagiram e trocaram tiros com cinco homens armados que vieram da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, até a cidade da Serra, na Grande Vitória, onde tinham como alvo a esposa de um dos militares. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (17), no Bairro das Laranjeiras.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o policial contou que três suspeitos do grupo estavam de campana dentro de um carro estacionado em frente à casa dele e outros dois haviam alugado uma residência próxima para vigiar a movimentação na casa do militar.

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Vizinhos observaram a presença do veículo estranho na rua e alertaram o PM. Como estava de folga da corporação, o policial fazia uma reforma dentro de casa e havia pedido para que um amigo, também policial, o ajudasse.

TIROS E PERSEGUIÇÃO

Com as informações vindas dos moradores próximos, os dois saíram para averiguar a situação. Ao saírem de carro da garagem de casa, os dois policiais militares foram alvos de tiros vindos do veículo onde estavam os três homens. Os militares revidaram. Houve troca de tiros e começou uma perseguição pelas ruas do bairro da Serra. Os PMs pediram reforço para auxiliar nas buscas.
Após muito trabalho, os homens foram capturados (veja vídeo). As buscas foram extensas porque os detidos se separaram na fuga, inclusive entrando em residências. Todos os presos foram levados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento.
A polícia agora investiga a motivação para os homens terem saído da Bahia até a Serra. Existe a suspeita de que o alvo do quinteto era a esposa do policial, que seria herdeira de terrenos na cidade de Teixeira de Freitas, desta forma há a possibilidade de os homens terem sido contratados para executarem a mulher do militar.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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