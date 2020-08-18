Polícia prende homens que saíram da Bahia para matar mulher de PM na Serra

O Departamento de Homicídios investiga o caso ocorrido no Bairro das Laranjeiras, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Teixeira de Freitas, na Bahia, até a cidade da Bairro das Laranjeiras. Dois policiais de folga reagiram e trocaram tiros com cinco homens armados que vieram da cidade de, na Bahia, até a cidade da Serra , na Grande Vitória , onde tinham como alvo a esposa de um dos militares. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (17), no

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o policial contou que três suspeitos do grupo estavam de campana dentro de um carro estacionado em frente à casa dele e outros dois haviam alugado uma residência próxima para vigiar a movimentação na casa do militar.

Vizinhos observaram a presença do veículo estranho na rua e alertaram o PM. Como estava de folga da corporação, o policial fazia uma reforma dentro de casa e havia pedido para que um amigo, também policial, o ajudasse.

TIROS E PERSEGUIÇÃO

Com as informações vindas dos moradores próximos, os dois saíram para averiguar a situação. Ao saírem de carro da garagem de casa, os dois policiais militares foram alvos de tiros vindos do veículo onde estavam os três homens. Os militares revidaram. Houve troca de tiros e começou uma perseguição pelas ruas do bairro da Serra. Os PMs pediram reforço para auxiliar nas buscas.

(veja vídeo). As buscas foram extensas porque os detidos se separaram na fuga, inclusive entrando em residências. Todos os presos foram levados para o Após muito trabalho, os homens foram capturados. As buscas foram extensas porque os detidos se separaram na fuga, inclusive entrando em residências. Todos os presos foram levados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento.

Your browser does not support the video tag.

A polícia agora investiga a motivação para os homens terem saído da Bahia até a Serra. Existe a suspeita de que o alvo do quinteto era a esposa do policial, que seria herdeira de terrenos na cidade de Teixeira de Freitas, desta forma há a possibilidade de os homens terem sido contratados para executarem a mulher do militar.