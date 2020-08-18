Arma dispara e criança de 6 anos é ferida na barriga dentro de casa em Cariacica

Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta com a polícia, a família contou que o menor teria pegado uma arma em cima do guarda-roupa e atirado em si mesmo acidentalmente. A vítima foi internada no Hospital Infantil de Vitória. Uma tia contou à TV Gazeta que a criança passou por uma cirurgia, está intubada na UTI, e o estado de saúde é estável. Uma criança de 6 anos acabou ferida na barriga com um tiro disparado dentro de casa no bairro Flexal, em Cariacica , na noite desta segunda-feira (17). De acordo com informações apuradas pelacom a polícia, a família contou que o menor teria pegado uma arma em cima do guarda-roupa e atirado em si mesmo acidentalmente. A vítima foi internada no Hospital Infantil de Vitória. Uma tia contou à TV Gazeta que a criança passou por uma cirurgia, está intubada na UTI, e o estado de saúde é estável.

Ainda de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta junto a polícia, militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Cariacica com vítima que teria sido encaminhada para o PA de Alto Lage. De lá, foram para o Hospital Infantil de Vitória, para onde a vítima foi transferida.

Já no Hospital Infantil, os policiais identificaram a vítima e a mãe, que deu a versão do ocorrido, dizendo que a criança estava no quarto dos pais, quando pegou uma arma de fogo em cima do guarda-roupa e, mexendo nela, disparou contra si mesma na barriga. Neste momento, a mãe, com o marido e outras duas filhas, chegaram ao quarto e encontraram a criança embaixo da cama.

O pai, um comerciante de 45 anos, também conversou com os policiais e deu a mesma versão, dizendo que tem a arma há cinco anos e que é de herança. Disse também que utilizava para proteger o comércio de bandidos e que o que aconteceu com o filho foi uma fatalidade. Na residência, a polícia encontrou a arma em cima do guarda-roupa e um projétil no canto do quarto. O pai e a mãe foram encaminhados para a delegacia.

PAI DO MENINO É PRESO

Na noite de terça-feira (17), o pai do menino foi preso no bairro Flexal II, em Cariacica. De acordo com a Polícia Civil , ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela, "pois quem prestou socorro teria omitido a natureza da ocorrência". Após ser detido, o acusado foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.