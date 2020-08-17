Criança é atingida de raspão por disparo durante tiroteio em Cariacica

Uma criança foi baleada durante tiroteio em Cariacica neste domingo (16) Crédito: Internauta

Uma criança foi baleada no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica , na tarde deste domingo (16). De acordo com testemunhas, um tiroteio acontecia no local e a bala atingiu de raspão as costas do menino. A Polícia Militar não divulgou o estado de saúde nem para qual hospital a criança foi encaminhada após o incidente.

Para A Gazeta, uma cabeleireira afirmou que a família da criança estava indo para casa dela, quando houve a troca de tiros. Segundo a mulher, que não será identificada nesta reportagem para proteção da criança, uma bala atingiu primeiro o banco traseiro do carro onde o garoto estava e, por isso, não perfurou a pele do menino.

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A mulher relatou também que a criança estava bem e que foi socorrida em um carro particular, mas não soube informar se deu entrada em algum hospital.

Outra moradora do bairro, que preferiu não se identificar, disse que a troca de tiros teve início devido a um embate entre duas gangues rivais do tráfico de drogas da região. Segundo ela, os tiroteios acontecem com frequência na vizinhança.