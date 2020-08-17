Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Rosa da Penha I

Criança é atingida de raspão por disparo durante tiroteio em Cariacica

De acordo com testemunhas, a troca de tiros ocorreu por um embate entre gangues rivais do tráfico de drogas da região de Nova Rosa da Penha I
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 22:09

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 22:09

A imagem mostra as costas de um menino com uma ferida de bala de fogo um pouco abaixo do ombro direito.
Uma criança foi baleada durante tiroteio em Cariacica neste domingo (16) Crédito: Internauta
Uma criança foi baleada no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica, na tarde deste domingo (16). De acordo com testemunhas, um tiroteio acontecia no local e a bala atingiu de raspão as costas do menino. A Polícia Militar não divulgou o estado de saúde nem para qual hospital a criança foi encaminhada após o incidente.
Para A Gazeta, uma cabeleireira afirmou que a família da criança estava indo para casa dela, quando houve a troca de tiros. Segundo a mulher, que não será identificada nesta reportagem para proteção da criança, uma bala atingiu primeiro o banco traseiro do carro onde o garoto estava e, por isso, não perfurou a pele do menino.  
A mulher relatou também que a criança estava bem e que foi socorrida em um carro particular, mas não soube informar se deu entrada em algum hospital.
Outra moradora do bairro, que preferiu não se identificar, disse que a troca de tiros teve início devido a um embate entre duas gangues rivais do tráfico de drogas da região. Segundo ela, os tiroteios acontecem com frequência na vizinhança.
A Polícia Militar informou que foi ao local do tiroteio e reforçou o patrulhamento no bairro, mas nenhum suspeito foi identificado ou detido.

Veja Também

Homem é preso com drogas e submetralhadora em bairro de Cariacica

Preso suspeito de chefiar tráfico de drogas em bairros de Cariacica

Para evitar acidente, PRF dá carona a andarilho que percorria BR 262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados