Preso suspeito de chefiar tráfico de drogas em bairros de Cariacica

Um suspeito de 21 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas nos bairros Nova Brasília e Dom Bosco, ambos em Cariacica, foi preso na manhã desta quinta-feira (13) por uma equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), apoiada pela Polícia Judiciária da Força Nacional. Três mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio foram cumpridos contra o suspeito, detido no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Ele já havia sido detido em 2015, por crime análogo a furto em estabelecimento comercial.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, as investigações apontaram a localização do suspeito. No local, foram apreendidas uma pistola calibre .9mm, um acessório mira de laser, 24 munições de calibre .9mm, uma munição calibre .40, dois pedaços de maconha e dois pinos de cocaína.
De acordo com o chefe do Denarc, o delegado Tarcísio Perusia, o suspeito possuía três mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, por homicídios cometidos em 2019. Segundo o delegado, os crimes foram motivados por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.
Além dos mandados de prisão, o detido foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O suspeito foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana.