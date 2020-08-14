Operação em Cariacica prende envolvido em ataque com mortes na Vila Rubim

Homens da Força Nacional e de divisões da Polícia Civil participam da ação no Morro do Quiabo, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Morro do Quiabo, que fica no bairro Porto Novo, em As forças de segurança do Espírito Santo realizam uma operação na região do, que fica no bairro Porto Novo, em Cariacica , na Grande Vitória , na manhã desta sexta-feira (14). A polícia cumpriu seis mandados de busca e apreensão, além de um de prisão, e envolveu a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), além da Força Nacional, que já atua no município.

Apreensão realizada nesta sexta-feira (14), em operação no morro do Quiabo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A região onde ocorreu a operação sofre com os efeitos do tráfico de drogas e da violência, inclusive com tiroteios recentes. Nos últimos dias, inclusive, ocorreram foguetórios na região e tiros foram disparados em meio ao estouro dos rojões, como confirmado pela polícia.

A delegada Raffaella Aguiar, da DHPM, explicou, em coletiva concedida nesta tarde (14), que a ofensiva policial tinha como objetivo cumprir seis mandados de busca e apreensão e outro de prisão, de um suspeito de 26 anos de idade. O planejamento para realização desta etapa de buscas durou cerca de um mês e meio. "Rastreamos o investigado e hoje (14) colocamos na rua essa operação, que foi de sucesso, contando com o cumprimento do mandado de prisão temporária do investigado, que terá duração de 30 dias. Com ele foi apreendida uma pistola .40, com seletor de rajadas e carregadores municiados", disse.

Homens da Força Nacional e de divisões da Polícia Civil participam da ação no Morro do Quiabo, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O homem detido, que tinha um mandado de prisão em aberto, é suspeito de participação a um ataque ocorrido em março deste ano, na Vila Rubim, quando nove pessoas acabaram baleadas e duas delas morreram . Com essa captura, a DHPM, que ficou responsável pela investigação, prendeu o segundo dos envolvidos no ataque. De acordo com a autoridade policial, o suspeito confessa a propriedade e o envolvimento no tráfico de drogas no morro do Quiabo. "Segundo as investigações, ele é apontado, depois da prisão de outro chefe, como quem teria assumido o tráfico na região. Com relação aos fatos da Vila Rubim, ele nega veementemente, mas temos fortes indícios de que ele é um dos autores. Também conseguimos apreender com ele cerca de R$ 4 mil em espécie, que ele falou que é oriundo do tráfico de drogas", declarou.

Segundo Aguiar, no Morro do Quiabo, quando há a chegada da polícia, envolvidos no esquema do tráfico de drogas soltam foguetes para anunciar. "Hoje (14) conseguimos uma estratégia de entrar por trás e os olheiros não conseguiram perceber a nossa presença, então quando a gente chegou para cumprir mandado na casa que era um dos alvos, o suspeito percebeu a presença da polícia, correu para o banheiro para tentar dispensar o aparelho celular, mas a gente conseguiu prender mesmo assim", explicou.

Além do preso temporário, outro indivíduo foi detido nesta sexta-feira (14). Segundo a polícia ele foi preso em flagrante, porque estava com munição e drogas. Ele não tinha relação com o motivo inicial da operação. Durante as buscas, em razão de informações passadas por moradores da região, foram encontradas uma munição de calibre 38, uma certa quantia em dinheiro, uma bucha de maconha e uma pedra de crack com o suspeito.

MOTIVAÇÃO PARA O ATAQUE