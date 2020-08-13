PM faz patrulhamento após foguetório e tiros em bairros de Cariacica

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À repórter Daniela Carla, da TV Gazeta , moradores confirmaram ter ouvido o foguetório por volta 19 horas e disseram que os fogos podem ter relação com a morte de um jovem. O rapaz teria sido morto com pauladas e tiros nesta quarta (12) no bairro Porto Novo.

A polícia reforça que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas."