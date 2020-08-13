PM faz patrulhamento após foguetório e tiros em bairros de Cariacica

A noite desta quarta-feira (12) foi de muito barulho nas regiões de Porto de Santana e Porto Novo, em Cariacica. Um vídeo enviado à TV Gazeta mostra um foguetório em diferentes pontos da região, especialmente no local conhecido como Morro do Quiabo. Veja o vídeo:
À repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, moradores confirmaram ter ouvido o foguetório por volta 19 horas e disseram que os fogos podem ter relação com a morte de um jovem. O rapaz teria sido morto com pauladas e tiros nesta quarta (12) no bairro Porto Novo.
PM FEZ PATRULHAMENTO
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar que, por nota, informou que a guarnição foi acionada para verificar ocorrência de fogos e disparos de arma de fogo em Porto Novo, por volta das 19 horas desta quarta-feira (12). "Equipes prosseguiram para o local, onde constatou o fato. O patrulhamento foi intensificado, mas não nenhum suspeito foi identificado", diz a nota.
A PM disse não ter informações sobre a motivação dos fogos.
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que não é possível confirmar a data e a localidade onde as imagens do vídeo foram registradas. "No entanto, cabe destacar que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas", diz a nota.
A polícia reforça que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas."
Com informações da TV Gazeta