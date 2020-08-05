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Jaburu

Polícia apreende mais caixas de fogos de artifício em morro de Vitória

Foram encontradas quatro caixas de fogos de artifício durante operação da Polícia Militar no Morro do Jaburu; três pessoas foram detidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 19:26

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 19:26

A Polícia Militar apreendeu mais caixas de fogos de artifício, além de armas e drogas, no Morro do Jaburu, nesta quarta-feira (5)
A Polícia Militar apreendeu mais caixas de fogos de artifício, além de armas e drogas, no Morro do Jaburu, nesta quarta-feira (5) Crédito: Reprodução/PMES
A Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) da Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Jaburu, em Vitória, nesta quarta-feira (5) e apreendeu quatro caixas de fogos de artifício. Além disso, a polícia encontrou drogas, armas, dinheiro, material para o embalo dos entorpecentes e rádios comunicadores. Três pessoas foram detidas.
De acordo com a PM, foram encontradas 781 buchas de maconha, 11 pinos de cocaína e nove pedras de crack, além de uma espingarda adaptada para calibre 22 e munições. Os agentes encontraram também quatro caixas de fogos de artifício, cinco balanças de precisão, três potes de ácido bórico, sete rádios comunicadores com duas bases e R$ 462,25 em espécie.
A Polícia Militar apreendeu mais caixas de fogos de artifício, além de armas e drogas, no Morro do Jaburu, nesta quarta-feira (5)
A Polícia Militar apreendeu mais caixas de fogos de artifício, além de armas e drogas, no Morro do Jaburu, nesta quarta-feira (5) Crédito: Reprodução/PMES
A PM informou também que o material apreendido foi encontrado com os detidos durante buscas pela região. Na manhã desta quarta (05), a polícia havia apreendido mais caixas de fogos de artifício em um condomínio no bairro Tabuazeiro, também em Vitória.
Segundo a polícia, os três detidos possuíam mandado de prisão em aberto e foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória com o material apreendido.

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