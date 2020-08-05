Polícia apreende mais caixas de fogos de artifício em morro de Vitória

A Polícia Militar apreendeu mais caixas de fogos de artifício, além de armas e drogas, no Morro do Jaburu, nesta quarta-feira (5)

De acordo com a PM, foram encontradas 781 buchas de maconha, 11 pinos de cocaína e nove pedras de crack, além de uma espingarda adaptada para calibre 22 e munições. Os agentes encontraram também quatro caixas de fogos de artifício, cinco balanças de precisão, três potes de ácido bórico, sete rádios comunicadores com duas bases e R$ 462,25 em espécie.