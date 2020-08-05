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Operação Visibildade

Polícia realiza mais de 50 pontos de bloqueio na Grande Vitória

A Operação Visibilidade conta com as forças de segurança do Estado e tem o objetivo de aumentar a ostensividade no combate a criminalidade abordando veículos e coletivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 17:16

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 17:16

As forças de segurança do Estado realizaram a Operação Visibilidade nesta quarta-feira (5) na Grande Vitória
As forças de segurança do Estado realizaram a Operação Visibilidade nesta quarta-feira (5) na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Sesp
As forças de segurança do Espírito Santo realizaram nesta quarta-feira (5) mais uma etapa da Operação Visibilidade, que conta com a participação da Polícia CivilPolícia Militar, Força Nacional e Guardas Municipais da Grande Vitória. A Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) informou que foram realizados mais de 50 pontos de bloqueio em toda a região Metropolitana.
De acordo com a Sesp, o objetivo da operação é aumentar a ostensividade e a sensação de segurança da população, com foco em abordagens a veículos particulares, carros de aplicativos e ônibus. No total, participaram da operação 182 agentes da Polícia Militar, 50 da Polícia Civil, 60 agentes municipais e 30 integrantes da Força Nacional.
As forças de segurança do Estado realizaram a Operação Visibilidade nesta quarta-feira (5) na Grande Vitória
As forças de segurança do Estado realizaram a Operação Visibilidade nesta quarta-feira (5) na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Sesp
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que a Operação Visibilidade se trata da junção de duas outras ações realizadas pela polícia, o cerco tático e as blitze. Caus alegou que, por conta dos casos de roubo e assalto, os veículos mais comuns de serem abordados pelos agentes são ônibus e carros de aplicativo.
"Essa operação acontece todo dia pela Polícia Militar, através da Operação Cerco e da Operação Blitz. Na data de hoje, estamos juntando as duas operações e fazendo as abordagens aos veículos. Temos acompanhado alguns casos de roubo a veículos de aplicativo e ônibus, então a gente aborda principalmente esses dois tipos de veículos", disse.
As forças de segurança do Estado realizaram a Operação Visibilidade nesta quarta-feira (5) na Grande Vitória
As forças de segurança do Estado realizaram a Operação Visibilidade nesta quarta-feira (5) na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Sesp
No começo da noite desta quarta-feira (05), a Sesp comunicou que foram realizadas 2.198 abordagens a pessoas durante a operação. Além disso, a pasta contabiliza 793 veículos abordados. 

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