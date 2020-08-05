'Saidinha': vídeo mostra aglomeração em frente a presídio em Vila Velha

Após anúncio de liberação de mais de mil presos do Espírito Santo a partir desta quarta-feira (05), circula nas redes sociais um vídeo atribuído ao Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, em que é possível identificar a região onde o presídio está instalado, à altura do km 315 da BR 101. Na filmagem é possível perceber que se tratam de imagens recentes, já que há pessoas usando máscaras de proteção facial contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou a veracidade das imagens e informou que se trata do complexo penitenciário em Vila Velha. "A movimentação em Xuri foi devido a saidinha concedida, são internos da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha", afirmou a assessoria de imprensa da secretaria. Questionada sobre quantos presos receberam o benefício na unidade, o órgão ainda não respondeu.
A liberação para a saída temporária acontece devido ao Dia dos Pais data celebrada no próximo domingo (09). Segundo a Sejus, 1.144 internos do regime semiaberto terão direito ao benefício desta quarta-feira (05) até o dia 12 de agosto.
Nesta quarta-feira, uma longa fila de carros se formou no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha, e chamou a atenção de quem passou pelo local. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário.
NÚMERO É MAIOR QUE NO ANO PASSADO
No ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 1.065 presos foram beneficiados. Desse total, 26 internos não retornaram às unidades prisionais no dia determinado pelo Judiciário, sendo considerados evadidos.