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Violência

Trio é preso após aterrorizar comerciantes em arrastão em Cariacica

Dois homens e um adolescente de 17 anos 'fizeram a limpa' em lojistas e clientes do bairro Graúna nesta terça-feira (04), mas acabaram presos. Com eles, a polícia encontrou os pertences das vítimas e um revólver calibre 32
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 09:27

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 09:27

Arrastão em Cariacica
O vigilante e a filha foram assaltados na loja de celulares que ele mantém em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens e um adolescente de 17 anos fizeram um arrastão no bairro Graúna, em Cariacica, na Grande Vitória. Na ação ocorrida nesta terça-feira (04) o trio se apossou dos pertences de muitas pessoas, porém acabaram presos pela polícia.

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Uma das vítimas foi um vigilante de 36 anos que havia acabado de sair da loja onde trabalha para buscar um lanche para a filha dele. Foi nessa hora que os criminosos, que estavam armados, abordaram ele e a filha, inclusive apontando a arma na cabeça da menina de 12 anos.
"Eles renderam ela, apontaram a arma e levaram o celular dela, tadinha. Pegaram ainda três telefones de clientes e depois saíram para assaltar outra loja próxima", contou o vigilante que não quis se identificar. Ele e a filha foram assaltados na própria loja de celulares que ele abriu a cerca de um mês. Por conta da violência e insegurança, o vigilante já pensa em desistir do negócio.

CARRO

Na ação, os criminosos utilizaram um veículo preto para praticar o arrastão entre os bairros Graúna e Tabajara. Segundo a polícia, o trio agia da seguinte forma: o motorista permanecia dentro do carro com o veículo ligado enquanto a dupla descia para assaltar as pessoas, sendo que um deles fica na porta dando a cobertura enquanto o outro praticava os roubos.
Arrastão em Cariacica
Comerciante foi assaltada e teve uma arma apontada para a cintura em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma comerciante e dona de uma loja de material de construção no bairro Graúna também foi alvo dos criminosos. Ela estava com a filha atrás do balcão do comércio, quando um dos homens se aproximou delas e anunciou o assalto.
"Ele chegou de capacete e usando máscara, apontou a arma para mim e depois a abaixou. Ele entrou na área do balcão, segurou meu braço, colocou a arma na minha cintura e pediu todo o dinheiro que havia no caixa. Fica sempre o medo, ainda mais quando estou sozinha", disse a mulher.

PRISÃO

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão dos três suspeitos pouco depois de praticarem os assaltos na região. O trio foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e a polícia ainda apreendeu um revólver calibre 32, celulares e também dinheiro das vítimas.
Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

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