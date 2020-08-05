Trio é preso após aterrorizar comerciantes em arrastão em Cariacica

O vigilante e a filha foram assaltados na loja de celulares que ele mantém em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens e um adolescente de 17 anos fizeram um arrastão no bairro Graúna, em Cariacica , na Grande Vitória . Na ação ocorrida nesta terça-feira (04) o trio se apossou dos pertences de muitas pessoas, porém acabaram presos pela polícia.

Uma das vítimas foi um vigilante de 36 anos que havia acabado de sair da loja onde trabalha para buscar um lanche para a filha dele. Foi nessa hora que os criminosos, que estavam armados, abordaram ele e a filha, inclusive apontando a arma na cabeça da menina de 12 anos.

"Eles renderam ela, apontaram a arma e levaram o celular dela, tadinha. Pegaram ainda três telefones de clientes e depois saíram para assaltar outra loja próxima", contou o vigilante que não quis se identificar. Ele e a filha foram assaltados na própria loja de celulares que ele abriu a cerca de um mês. Por conta da violência e insegurança, o vigilante já pensa em desistir do negócio.

CARRO

Na ação, os criminosos utilizaram um veículo preto para praticar o arrastão entre os bairros Graúna e Tabajara. Segundo a polícia, o trio agia da seguinte forma: o motorista permanecia dentro do carro com o veículo ligado enquanto a dupla descia para assaltar as pessoas, sendo que um deles fica na porta dando a cobertura enquanto o outro praticava os roubos.

Comerciante foi assaltada e teve uma arma apontada para a cintura em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma comerciante e dona de uma loja de material de construção no bairro Graúna também foi alvo dos criminosos. Ela estava com a filha atrás do balcão do comércio, quando um dos homens se aproximou delas e anunciou o assalto.

"Ele chegou de capacete e usando máscara, apontou a arma para mim e depois a abaixou. Ele entrou na área do balcão, segurou meu braço, colocou a arma na minha cintura e pediu todo o dinheiro que havia no caixa. Fica sempre o medo, ainda mais quando estou sozinha", disse a mulher.

PRISÃO

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão dos três suspeitos pouco depois de praticarem os assaltos na região. O trio foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e a polícia ainda apreendeu um revólver calibre 32, celulares e também dinheiro das vítimas.