Acidente com capotamento deixa trânsito complicado na Segunda Ponte

Carro capotado na Segunda Ponte nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um acidente com capotamento na Segunda Ponte deixou o trânsito complicado para quem tentava chegar em Vitória na manhã desta quarta-feira (5). O condutor de um veículo prata perdeu o controle do carro e capotou em cima da estrutura, na altura do bairro Jardim América, em Cariacica

Em contato com a reportagem no fim da manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, atualizou as informações sobre o acidente. No total, seis pessoas ficaram feridas, sendo três crianças - de 10 anos, 8 anos e 1 ano - e três adultos. Todos foram socorridos com ferimentos leves.

As crianças foram encaminhadas para o pronto-socorro Milena Gottardi, do Hospital Infantil, em Vitória. Já dos adultos, dois foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, e um para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

O acesso à ponte por Vila Velha foi desviado para São Torquato, pela Guarda Municipal, para que motoristas seguissem viagem pela Cinco Pontes. Depois do acidente, a faixa da direita ficou ocupada para o atendimento, realizado por três ambulâncias do Samu, ficando apenas a pista da esquerda livre para a passagem dos veículos.

Guarda de Vila Velha chegou a desviar o trânsito por São Torquato enquanto atendimento era realizado Crédito: José Ricardo Damazio/WA

Um longo congestionamento foi formado, com filas de carros tendo início na Avenida Carlos Lindenberg, na altura de Cobi de Cima, para quem vinha de Vila Velha; e no bairro Jardim América, em Cariacica, na altura do estádio Engenheiro Araripe. O veículo foi removido e a ponte totalmente liberada por volta das 9h10, também de acordo com a PRF.