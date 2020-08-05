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No sentido Vitória

Acidente com capotamento deixa trânsito complicado na Segunda Ponte

No total, seis pessoas ficaram feridas, sendo três crianças - a menor de apenas 1 ano de idade - e três adultos, de acordo com informações da PRF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 07:29

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 07:29

Carro capotado na Segunda Ponte nesta quarta-feira
Carro capotado na Segunda Ponte nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente com capotamento na Segunda Ponte deixou o trânsito complicado para quem tentava chegar em Vitória na manhã desta quarta-feira (5). O condutor de um veículo prata perdeu o controle do carro e capotou em cima da estrutura, na altura do bairro Jardim América, em Cariacica.
Em contato com a reportagem no fim da manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, atualizou as informações sobre o acidente. No total, seis pessoas ficaram feridas, sendo três crianças - de 10 anos, 8 anos e 1 ano - e três adultos. Todos foram socorridos com ferimentos leves. 
As crianças foram encaminhadas para o pronto-socorro Milena Gottardi, do Hospital Infantil, em Vitória. Já dos adultos, dois foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, e um para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. 
O acesso à ponte por Vila Velha foi desviado para São Torquato, pela Guarda Municipal, para que motoristas seguissem viagem pela Cinco Pontes. Depois do acidente, a faixa da direita ficou ocupada para o atendimento, realizado por três ambulâncias do Samu, ficando apenas a pista da esquerda livre para a passagem dos veículos. 
Guarda de Vila Velha chegou a desviar o trânsito por São Torquato enquanto atendimento de acidente na Segunda Ponte nesta quarta (05) era realizado
Guarda de Vila Velha chegou a desviar o trânsito por São Torquato enquanto atendimento era realizado Crédito: José Ricardo Damazio/WA
Um longo congestionamento foi formado, com filas de carros tendo início na Avenida Carlos Lindenberg, na altura de Cobi de Cima, para quem vinha de Vila Velha; e no bairro Jardim América, em Cariacica, na altura do estádio Engenheiro Araripe. O veículo foi removido e a ponte totalmente liberada por volta das 9h10, também de acordo com a PRF.
Situação do trânsito na região às 07h22 desta quarta (05), após acidente na Segunda Ponte
Situação do trânsito na região às 07h22 desta quarta (05), após acidente na Segunda Ponte Crédito: Reprodução / Google Maps

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