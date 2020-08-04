Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 no ES

Um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (3) terminou com a morte de um motociclista na BR 101, no município de Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta das 18h20, no quilômetro 116 da rodovia.
Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. A suspeita é de que a moto tenha colidido com o veículo e que isso tenha provocado a queda do motociclista.
Ainda de acordo com a concessionária, além dos profissionais da empresa, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia da Polícia Civil foram acionadas.
Com o impacto da colisão, o motociclista acabou não resistindo e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e liberado por familiares.
Segundo a Eco101, durante o atendimento da ocorrência e da realização da perícia técnica, o trânsito no local não precisou ser interditado.