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Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Fundão

Vítimas foram socorridas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:46
O veículo ficou completamente destruído
O veículo ficou completamente destruído Crédito: Corpo de Bombeiros do ES
Uma colisão entre um carro  e um caminhão deixou duas pessoas feridas, na tarde desta sexata-feira (31), na ES 261, em Fundão, próximo a Santa Teresa. Os feridos estavam no carro, que ficou completamente destruído após o acidente. 
Segundo o Corpo de Bombeiros de Aracruz, responsável pelo atendimento da ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 15 horas. Uma das vítimas estava presa às ferragens e precisou ser retirada usando uma técnica de extração em ângulo zero, realizada por bombeiros. Os feridos foram encaminhados para atendimento hospitalar por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Fundão

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As vítimas não tiveram o nome nem o estado de saúde divulgados. As causas do acidente não foram informadas.

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