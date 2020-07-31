Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Fundão

(31) - 15h- Colisão Carro X Caminhão - ES 261- Fundão - Santa Teresa.



Caminhão e veículo com 2 ocupantes.



Equipes da 2° CIA IND de Aracruz fizeram a extração em ângulo zero de uma das vitimas que estava presa às ferragens, deixando-a aos cuidado do SAMU. Vítimas sem ID. pic.twitter.com/2Ivu46zWL9