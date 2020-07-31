Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas, na tarde desta sexata-feira (31), na ES 261, em Fundão, próximo a Santa Teresa. Os feridos estavam no carro, que ficou completamente destruído após o acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Aracruz, responsável pelo atendimento da ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 15 horas. Uma das vítimas estava presa às ferragens e precisou ser retirada usando uma técnica de extração em ângulo zero, realizada por bombeiros. Os feridos foram encaminhados para atendimento hospitalar por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Fundão
As vítimas não tiveram o nome nem o estado de saúde divulgados. As causas do acidente não foram informadas.