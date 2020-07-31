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Acidente entre caminhões mata duas pessoas em Barra de São Francisco

O motorista e o passageiro de um dos veículos morreram no local; os três ocupantes do outro caminhão ficaram feridos

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 15:21
Acidente ocorreu em Barra de São Francico, Noroeste do ES
Acidente ocorreu em Barra de São Francico, Noroeste do ES Crédito: Corpo de Bombeiros 
Dois caminhões colidiram na rodovia ES 320, em Barra de São Francisco, próximo ao distrito de Vila Paulista, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista e o passageiro de um dos veículos morreram no local.  
Os três ocupantes do outro caminhão foram encaminhados para atendimento médico em Barra de São Francisco.  A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.  Os Bombeiros informaram que chovia na região no momento da colisão. As causas do acidente serão apuradas. 

Acidente deixa dois mortos no Noroeste do ES

Segundo o Corpo de Bombeiros,  a pista precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos para atendimento da ocorrência.  O trânsito está operando por meio de um desvio. 
Trânsito está operando em um desvio
Trânsito está operando em um desvio Crédito: Corpo de Bombeiros do ES
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que as equipes foram acionadas e estão tomando as providências necessárias no trecho com acidente.

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