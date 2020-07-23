Grave acidente interdita parcialmente a BR 101 em Pedro Canário

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (23), na BR 101, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, empresa responsável pela concessão da rodovia, a colisão envolveu um carro de carga química e um caminhão. A ocorrência foi registrada às 13h42.
Ainda de acordo com a Eco101, o motorista do carro foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde do condutor não foi informado.
De acordo com a Eco101, o acidente causou interdição total no km 17,4 da rodovia. Segundo a empresa, a pista foi liberada às 16h30.