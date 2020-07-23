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Grave acidente interdita parcialmente a BR 101 em Pedro Canário

O acidente causou interdição total no km 17,4 da rodovia;  o motorista do carro foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 16:25
Acidente em Pedro Canário Crédito: Arnaldo Cruz
Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (23), na BR 101, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, empresa responsável pela concessão da rodovia, a colisão envolveu um carro de carga química e um caminhão. A ocorrência foi registrada às 13h42. 
Ainda de acordo com a Eco101, o motorista do carro foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Dr.  Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde do condutor não foi informado. 
De acordo com a Eco101, o acidente causou interdição total no km 17,4 da rodovia. Segundo a empresa, a pista foi liberada às 16h30.
Trânsito segue em pare e siga, na BR 101 Crédito: Arnaldo Cruz

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