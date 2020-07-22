Mulher grávida fica ferida em acidente em Nova Venécia

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente, na tarde desta quarta-feira (22), na rodovia ES 381, que liga os municípios de Nova Venécia e São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos de passeio colidiram frontalmente, na altura do Km 47. Uma das vítimas é uma mulher grávida, de 29 anos.
A outra vítima é um homem, de 24 anos, que ficou com escoriações e uma lesão nos lábios. Já a gestante teve diversas escoriações pelo corpo e fraturas no braço e na clavícula, segundo os bombeiros.
As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. O quadro de saúde ainda não foi divulgado.
As causas da colisão ainda não foram divulgadas. Após o acidente, a rodovia ficou bloqueada, mas o trânsito já foi liberado no local.