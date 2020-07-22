Mulher grávida fica ferida em acidente em Nova Venécia

Dois veículos de passeio colidiram frontalmente Crédito: Corpo de Bombeiros/ Nova Venécia

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente, na tarde desta quarta-feira (22), na rodovia ES 381, que liga os municípios de Nova Venécia São Mateus , no Norte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros , dois veículos de passeio colidiram frontalmente, na altura do Km 47. Uma das vítimas é uma mulher grávida, de 29 anos.

A outra vítima é um homem, de 24 anos, que ficou com escoriações e uma lesão nos lábios. Já a gestante teve diversas escoriações pelo corpo e fraturas no braço e na clavícula, segundo os bombeiros.

Veículos colidiram na rodovia do Norte do ES Crédito: Corpo de Bombeiros Nova Venécia

As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. O quadro de saúde ainda não foi divulgado.