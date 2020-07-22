Em menos de 24 horas, PRF apreende segunda carga de cerveja em Linhares

Parece, mas não é. Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais uma carga irregular de cerveja em um trecho da BR 101 Norte, em Linhares. Desta vez a apreensão ocorreu no início da noite desta terça-feira (21), no quilômetro 152 da rodovia federal.
Segundo a PRF, um caminhão foi abordado por volta das 17h30 transportando 68.640 latas de 350 ml da bebida, conforme nota fiscal avulsa apresentada pelo condutor. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo foi acionada, e os agentes constataram indícios de adulteração na nota fiscal. A carga foi encaminhada à Sefaz para as providências cabíveis.
Essa já é a segunda apreensão de carga irregular de cerveja em menos no período de um dia pela PRF no mesmo município. Na madrugada de terça, foram apreendidos 18 mil litros 1.500 engradados do mesmo produto sem nota fiscal, no mesmo ponto da principal rodovia que corta o Estado.