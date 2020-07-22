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Na BR 101

Em menos de 24 horas, PRF apreende segunda carga de cerveja em Linhares

Operação ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (21) e apreendeu mais de 68 mil latas. Existe a suspeita de adulteração da nota fiscal da carga. Em outra abordagem no mesmo dia, foram apreendidos mais de 18 mil litros da bebida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 12:25

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 12:25

Cerveja apreendida
A carga com mais de 68 mil latas foi apreendida em Linhares pela PRF Crédito: Divulgação/PRF
Parece, mas não é. Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais uma carga irregular de cerveja em um trecho da BR 101 Norte, em Linhares. Desta vez a apreensão ocorreu no início da noite desta terça-feira (21), no quilômetro 152 da rodovia federal.

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Segundo a PRF, um caminhão foi abordado por volta das 17h30 transportando 68.640 latas de 350 ml da bebida, conforme nota fiscal avulsa apresentada pelo condutor. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo foi acionada, e os agentes constataram indícios de adulteração na nota fiscal. A carga foi encaminhada à Sefaz para as providências cabíveis.
Essa já é a segunda apreensão de carga irregular de cerveja em menos no período de um dia pela PRF no mesmo município. Na madrugada de terça, foram apreendidos 18 mil litros  1.500 engradados  do mesmo produto sem nota fiscal, no mesmo ponto da principal rodovia que corta o Estado.

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