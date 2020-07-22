PRF apreende 18 mil litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101 em Linhares

Um carregamento de aproximadamente 18 mil litros de cerveja foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Linhares, na Região Norte do Estado. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (21). A carga, segundo a polícia, estava sem nota fiscal.
De acordo com a PRF, o veículo saiu de Salvador, na Bahia e seguia para o município de Vitória, Capital do Espírito Santo, onde a carga seria entregue. No interior do caminhão, as cervejas estavam divididas em 1.500 engradados.
Durante a fiscalização, os policiais solicitaram ao condutor do veículo a nota fiscal do produto que estava sendo transportado. No entanto, o motorista estava sem o documento. Segundo a PRF, ficou comprovado o transporte de mercadoria nacional sem a devida comprovação fiscal.
O veículo e a carga foram retidos e entregues à fiscalização da Receita Estadual (Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz-ES) para adoção das providências necessárias ao caso.