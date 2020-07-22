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Fiscalização

PRF apreende 18 mil litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101 em Linhares

O veículo saiu de Salvador, na Bahia, e seguia para o município de Vitória, onde a carga de 1.500 engradados da bebida seria entregue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 10:44

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 10:44

PRF apreende 18 mil litros de cerveja sem Nota Fiscal na BR 101 em Linhares
PRF apreende 18 mil litros de cerveja sem Nota Fiscal na BR 101 em Linhares Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação
Um carregamento de aproximadamente 18 mil litros de cerveja foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Linhares, na Região Norte do Estado. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (21). A carga, segundo a polícia, estava sem nota fiscal.
De acordo com a PRF, o veículo saiu de Salvador, na Bahia e seguia para o município de Vitória, Capital do Espírito Santo, onde a carga seria entregue. No interior do caminhão, as cervejas estavam divididas em 1.500 engradados.

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Durante a fiscalização, os policiais solicitaram ao condutor do veículo a nota fiscal do produto que estava sendo transportado. No entanto, o motorista estava sem o documento. Segundo a PRF, ficou comprovado o transporte de mercadoria nacional sem a devida comprovação fiscal.
O veículo e a carga foram retidos e entregues à fiscalização da Receita Estadual (Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz-ES) para adoção das providências necessárias ao caso.

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