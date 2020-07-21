Ex-capa da Playboy procurava novos clientes em Vitória, diz delegado

Flávia Tamayo, conhecida como Pâmela Pantera, foi presa em hotel de Vitória acusada de tráfico de drogas Crédito: Reprodução / PC

De acordo com o delegado Rafael Correia, chefe da Delegacia Regional de Vitória, a Polícia Civil descobriu que Flavia estava no Espírito Santo através das investigações da polícia do Distrito Federal.

"O levantamento preliminar foi realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que é responsável pelas investigações. A partir do momento que eles tiveram a informação de que essa pessoa estava em nossa Capital, foi realizado o contato comigo e foram realizados os levantamentos".

"Descobrimos que ela estava em um hotel na orla da Praia de Camburi e, após diligências, conseguimos localizá-la e realizar o cumprimento do mandado de prisão preventiva que estava em aberto" Rafael Correia - Delegado

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A informação da Polícia Civil, como informou o delegado, é de que Flavia procurava novos clientes para a rede de prostituição da qual ela fazia parte. O delegado reiterou, porém, que não há informações sobre a ligação da detida com o tráfico de drogas do Estado.

"A informação de nós temos é de que essa cidadã veio para Vitória para poder captar nova clientela, tendo em vista que ela é uma garota de programa de luxo. Nós não temos nenhuma informação até o presente momento que ela tenha algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas no Espírito Santo", informou.

O delegado comunicou também que, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, Flavia realizava uma espécie de "combo", no qual vendia os serviços de prostituição junto com a venda de drogas. Os clientes, segundo apontam as investigações, possuíam alto poder aquisitivo.