Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the audio element. Vídeo mostra momento em que ex-capa da Playboy é detida em Vitória

O delegado informou que, com Flavia, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio e uma cédula de dólar que a detida afirmou ser utilizada para cheirar cocaína. Também foram apreendidos um celular e R$ 325 em espécie.

"Ela é suspeita de compor uma grande rede de tráfico de drogas para pessoas residentes e também que transitam pela Capital Federal. De acordo com o levantamento da Polícia Civil, ela compunha uma rede de garotas de programa de luxo, que atendia clientes com alto poder aquisitivo, de todas as esferas", disse.

O delegado afirmou que Flavia teria vindo para Vitória para atrair novos clientes para a rede de prostituição, mas não é possível afirmar que ela tenha envolvimento com o tráfico de drogas do Espírito Santo. Rafael Correia se resumiu a dizer que a identificação da localização da criminosa, porém, se deu através da rede de inteligência da Polícia Civil.

"A informação que temos é que essa cidadã veio para Vitória para captar nova clientela, tendo em vista que ela é uma garota de programa de luxo, mas nós não temos ainda nenhuma informação que possa afirmar que ela tenha algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas no Espírito Santo", alegou.

TIROU A ROUPA

Segundo informações da Polícia Civil, logo após ser dada voz de prisão, Flavia, no intuito de se vitimizar e chamar a atenção de clientes do hotel, teria criado um escândalo ao tentar tirar a roupa na recepção do estabelecimento, deixando à mostra suas partes íntimas, porém foi contida pela PC.