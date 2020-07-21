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Na orla de Camburi

Ex-capa da Playboy é presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas

Flavia Tamayo, conhecida como Pamela Pantera, foi detida na madrugada desta terça- feira (21) suspeita de fazer parte de uma organização criminosa composta por garotas de programa de luxo de Brasília especializada em venda e distribuição de droga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 11:59

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 11:59

Em seu Instagram, Flavia Tamayo postou fotos em praia de Vitória nos dias que antecederam sua prisão pela PCES
Em seu Instagram, Flavia Tamayo postou fotos em praia de Vitória nos dias que antecederam sua prisão pela PCES Crédito: Reprodução / Instagram @flaviatamayooficial
Ex-capa das revistas Playboy de Portugal e Sexy, Flavia Tamayo, de 22 anos, conhecida como Pamela Pantera, foi presa na recepção de um hotel de Vitória nesta terça-feira (21). Ela é suspeita de fazer parte de uma organização criminosa composta por garotas de programa de luxo de Brasília especializada em realizar a venda e distribuição de drogas, principalmente sintéticas e cocaína, para clientes de alto poder aquisitivo do Distrito Federal.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da equipe da 1ª Delegacia Regional de Vitória, comandada pelo Delegado Rafael Corrêa.

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Famosa por ter sido capa de revistas masculinas no Brasil e no exterior e estrela de filmes eróticos de uma conhecida franquia nacional, a suspeita foi presa na recepção de um hotel da orla da Capital capixaba quando retornava de uma atividade profissional.
Flavia Tamayo, presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal
Flavia Tamayo, presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal Crédito: Reprodução / Instagram
A prisão foi decretada pelo juízo da 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (DF) e o cumprimento foi solicitado pelo titular da 5ª Delegacia de Polícia de Brasília à Polícia Civil capixaba.
A ação da PCES deu continuidade à Operação Rede realizada no mês de junho em que mais de 200 policiais do DF cumpriram 37 mandados de busca e apreensão e de prisão.
Flávia Tamayo, conhecida como Pâmela Pantera, foi presa em hotel de Vitória acusada de tráfico de drogas
Flávia Tamayo, conhecida como Pâmela Pantera, foi presa em hotel de Vitória acusada de tráfico de drogas Crédito: Reprodução / PC

TIROU A ROUPA

Segundo informações da Polícia Civil, logo após ser dada voz de prisão, Flavia, no intuito de se vitimizar e chamar a atenção de clientes do hotel, teria criado um escândalo ao tentar tirar a roupa na recepção do estabelecimento, deixando à mostra suas partes íntimas, porém foi contida pela PC.
Com a suspeita foi apreendida pequena quantidade de droga para consumo próprio, pequena quantia de dinheiro em espécie e um aparelho celular. Após ser lavrado Termo Circunstanciado, Flavia foi encaminhada ao sistema penitenciário capixaba, onde permanece à disposição da justiça brasiliense.

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