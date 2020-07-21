Ex-capa da Playboy é presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas

Em seu Instagram, Flavia Tamayo postou fotos em praia de Vitória nos dias que antecederam sua prisão pela PCES Crédito: Reprodução / Instagram @flaviatamayooficial

Ex-capa das revistas Playboy de Portugal e Sexy, Flavia Tamayo, de 22 anos, conhecida como Pamela Pantera, foi presa na recepção de um hotel de Vitória nesta terça-feira (21). Ela é suspeita de fazer parte de uma organização criminosa composta por garotas de programa de luxo de Brasília especializada em realizar a venda e distribuição de drogas, principalmente sintéticas e cocaína, para clientes de alto poder aquisitivo do Distrito Federal

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo , por meio da equipe da 1ª Delegacia Regional de Vitória, comandada pelo Delegado Rafael Corrêa.

Famosa por ter sido capa de revistas masculinas no Brasil e no exterior e estrela de filmes eróticos de uma conhecida franquia nacional, a suspeita foi presa na recepção de um hotel da orla da Capital capixaba quando retornava de uma atividade profissional.

Flavia Tamayo, presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal Crédito: Reprodução / Instagram

A prisão foi decretada pelo juízo da 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (DF) e o cumprimento foi solicitado pelo titular da 5ª Delegacia de Polícia de Brasília à Polícia Civil capixaba.

A ação da PCES deu continuidade à Operação Rede realizada no mês de junho em que mais de 200 policiais do DF cumpriram 37 mandados de busca e apreensão e de prisão.

Flávia Tamayo, conhecida como Pâmela Pantera, foi presa em hotel de Vitória acusada de tráfico de drogas Crédito: Reprodução / PC

TIROU A ROUPA

Segundo informações da Polícia Civil, logo após ser dada voz de prisão, Flavia, no intuito de se vitimizar e chamar a atenção de clientes do hotel, teria criado um escândalo ao tentar tirar a roupa na recepção do estabelecimento, deixando à mostra suas partes íntimas, porém foi contida pela PC.