Casal é morto a tiros em casa no bairro Nova Palestina, em Vitória

Um casal foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (20), no bairro Nova Palestina, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas foram baleadas dentro de uma residência. Segundo moradores da região, o casal não morava no bairro e teria invadido a casa para usar drogas.
Moradores da região ainda alegaram que a última residente da casa havia deixado o local por conta da grande presença de usuários de drogas no local. A motivação do crime pode ter relação com dívidas com traficantes, segundo vizinhos.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a PM alegou que a ocorrência ainda estava em andamento e não passou mais informações.
*Com informações da TV Gazeta