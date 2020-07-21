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Assassinato

Casal é morto a tiros em casa no bairro Nova Palestina, em Vitória

Moradores da região afirmaram que a casa foi invadida por usuários de drogas e que a motivação do crime poderia estar relacionada a dívidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 21:38

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 21:38

Casal usuário de drogas foi morto a tiros em Nova Palestina
Casal foi morto a tiros em Nova Palestina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um casal foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (20), no bairro Nova Palestina, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas foram baleadas dentro de uma residência. Segundo moradores da região, o casal não morava no bairro e teria invadido a casa para usar drogas.
Moradores da região ainda alegaram que a última residente da casa havia deixado o local por conta da grande presença de usuários de drogas no local. A motivação do crime pode ter relação com dívidas com traficantes, segundo vizinhos.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a PM alegou que a ocorrência ainda estava em andamento e não passou mais informações.
*Com informações da TV Gazeta

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