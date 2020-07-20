Motociclista morre em acidente na rodovia ES 482, em Cachoeiro

Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (20) em um acidente em Morro Grande, na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista de um carro HB20 perdeu o controle em uma curva, rodou na pista e bateu na traseira da moto.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 15h30. Com o impacto, o motociclista bateu no acostamento e morreu no local. O motorista capotou o carro. Ele ficou ferido e foi socorrido por populares.
A via é de mão dupla e não há informações de retenção do trânsito no momento. A ocorrência, segundo os militares, continua em andamento, aguardando a chegada da perícia.