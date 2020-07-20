Mulher mata morador de rua que tentou abusar do filho dela no ES

Delegacia de Marataízes Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem foi morto a facadas em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (20). Ele foi agredido por populares depois de ter tentado abusar sexualmente um adolescente, de 13 anos. A mãe do menino contou à polícia que ficou sabendo da tentativa e esfaqueou o homem.

Segundo informações da polícia, o caso aconteceu no bairro Nova Marataízes, quando o menino teria ido até uma padaria do bairro. O menino teria sido agarrado pelo morador de rua, mas conseguiu se livrar do homem. Populares que viram o fato agrediram o suspeito, com chutes e pauladas.

O adolescente contou o caso à mãe, que em seguida esfaqueou o morador de rua por várias partes do corpo. Após o crime, a mulher procurou a delegacia de plantão em Itapemirim e confessou o esfaqueamento. O corpo do morador de rua foi removido para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Marataízes. No dia do fato, a mulher prestou depoimento e foi liberada. A polícia informou ainda que até o momento ninguém foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.