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Marataízes

Mulher mata morador de rua que tentou abusar do filho dela no ES

Morador de rua agarrou o adolescente de 13 anos, em Marataízes. Populares agrediram o homem e, ao saber da situação, mãe do menino o esfaqueou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 18:39

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:39

Delegacia de Marataízes
Delegacia de Marataízes Crédito: Reprodução/Google Maps
Um homem foi morto a facadas em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (20). Ele foi agredido por populares depois de ter tentado abusar sexualmente um adolescente, de 13 anos. A mãe do menino contou à polícia que ficou sabendo da tentativa e esfaqueou o homem.
Segundo informações da polícia, o caso aconteceu no bairro Nova Marataízes, quando o menino teria ido até uma padaria do bairro. O menino teria sido agarrado pelo morador de rua, mas conseguiu se livrar do homem. Populares que viram o fato agrediram o suspeito, com chutes e pauladas.
O adolescente contou o caso à mãe, que em seguida esfaqueou o morador de rua por várias partes do corpo. Após o crime, a mulher procurou a delegacia de plantão em Itapemirim e confessou o esfaqueamento. O corpo do morador de rua foi removido para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Marataízes. No dia do fato, a mulher prestou depoimento e foi liberada. A polícia informou ainda que até o momento ninguém foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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