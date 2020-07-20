Confronto entre polícia e participantes de festa assusta moradores em Cariacica

Policiais foram ao bairro Nova Canaã, em Cariacica, para interromper festa clandestina Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Moradores do bairro Nova Canaã, em Cariacica , na Grande Vitória, passaram por momentos de tensão na noite deste domingo (19) quando policiais militares e participantes de uma festa clandestina que ocorria no bairro entraram em confronto. Muitos tiros foram disparados e a população se assustou.

Em imagens gravadas pelos próprios moradores, é possível ver muitas pessoas correndo pelas ruas. Policiais também aparecem com escudos e em posição de confronto.

De acordo com a Polícia Militar , uma equipe da Força Tática foi acionada para interromper uma festa clandestina que ocorria no bairro.

Ainda de acordo com a corporação, houve um princípio de confusão quando os policiais chegaram ao local. Apesar do barulho semelhante ao de tiros registrado pelos moradores, a PM disse que reagiu utilizando armamento não letal.

Segundo a Polícia Militar, não houve feridos e ninguém foi preso.