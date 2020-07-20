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Festa clandestina

Confronto entre polícia e participantes de festa assusta moradores em Cariacica

Caso aconteceu na noite deste domingo (19) quando uma equipe da Força Tática chegou ao bairro Nova Canaã para interromper festa clandestina

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 09:52
Policiais foram ao bairro Nova Canaã, em Cariacica, para interromper festa clandestina
Policiais foram ao bairro Nova Canaã, em Cariacica, para interromper festa clandestina Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Moradores do bairro Nova Canaã, em Cariacica, na Grande Vitória, passaram por momentos de tensão na noite deste domingo (19) quando policiais militares e participantes de uma festa clandestina que ocorria no bairro entraram em confronto. Muitos tiros foram disparados e a população se assustou.
Em imagens gravadas pelos próprios moradores, é possível ver muitas pessoas correndo pelas ruas. Policiais também aparecem com escudos e em posição de confronto.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática foi acionada para interromper uma festa clandestina que ocorria no bairro.
Ainda de acordo com a corporação, houve um princípio de confusão quando os policiais chegaram ao local. Apesar do barulho semelhante ao de tiros registrado pelos moradores, a PM disse que reagiu utilizando armamento não letal.
Segundo a Polícia Militar, não houve feridos e ninguém foi preso.
Do G1 ES

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