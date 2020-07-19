Duas pessoas assassinadas em Vitória no intervalo de 4 horas

A Polícia Civil esteve no local dos crimes e os dois casos seguirão sob investigação da DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva

Duas pessoas foram assassinadas neste domingo (19) no bairro Santo Antônio, em Vitória , no intervalo de quatro horas.

A primeira morte ocorreu volta das 4h40, quando um homem foi atingido no meio da rua por tiros. A Polícia Militar esteve no local, assim como a perícia da Polícia Civil e investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Pouco tempo depois, às 8h30, uma nova ocorrência foi registrada. Um morador acionou a polícia ao entrar em casa e se deparar com uma pessoa morta dentro da residência. A vítima era um homem e estava baleado.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico. Até o início da tarde deste domingo (19), nenhum familiar esteve no local.

A Polícia Militar informou que o patrulhamento foi reforçado na região, mas nenhum suspeito de envolvimento nos crimes foi detido até o momento.

Ao ser procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois casos seguirão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Questionada se as duas mortes teriam relação entre si, a corporação respondeu que não é possível afirmar ainda. Quem tiver informações sobre suspeitos ou detalhes das ocorrências pode repassar pelo telefone do Disque-denúncia 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br.

Sobre o patrulhamento na região, a Polícia Militar informa que realiza o policiamento ostensivo 24 horas por dia em toda a região, em Vitória. Além do patrulhamento preventivo, o bairro conta com diversas operações diárias de cercos táticos, pontos base e abordagens.