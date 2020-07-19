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Violência

Duas pessoas assassinadas em Vitória no intervalo de 4 horas

Os homicídios aconteceram no bairro Santo Antônio. A Polícia Civil disse que não sabe se os casos têm relação

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 14:11
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Disque denúncia, viatura da Polícia Civil
A Polícia Civil esteve no local dos crimes e os dois casos seguirão sob investigação da DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas pessoas foram assassinadas neste domingo (19) no bairro Santo Antônio, em Vitória, no intervalo de quatro horas. 
A primeira morte ocorreu volta das  4h40, quando um homem foi atingido no meio da rua por tiros. A Polícia Militar esteve no local, assim como a perícia da Polícia Civil e investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 
Pouco tempo depois,  às 8h30, uma nova ocorrência foi registrada.  Um morador acionou a polícia ao entrar em casa e se deparar com uma pessoa morta dentro da residência. A vítima era um homem e estava baleado. 
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico. Até o início da tarde deste domingo (19), nenhum familiar esteve no local. 
A Polícia Militar informou que o  patrulhamento foi reforçado na região, mas nenhum suspeito de envolvimento nos crimes foi detido até o momento. 
Ao ser procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois casos seguirão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Questionada se as duas mortes teriam relação entre si, a corporação respondeu que não é possível afirmar ainda. Quem tiver informações sobre suspeitos ou detalhes das ocorrências pode repassar pelo telefone do Disque-denúncia 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. 
Sobre o patrulhamento na região, a Polícia Militar informa que realiza o policiamento ostensivo 24 horas por dia em toda a região, em Vitória. Além do patrulhamento preventivo, o bairro conta com diversas operações diárias de cercos táticos, pontos base e abordagens.
A PM também ressaltou a importância da participação da comunidade para que uma viatura seja acionada imediatamente, via Ciodes (190), em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento. 

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