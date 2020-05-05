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Leonel Ximenes

Veja quais são os 26 municípios onde não houve homicídios neste ano no ES

Maioria está nas Regiões Sul e Serrana do Estado, mas há cidades também no Norte e Noroeste

Públicado em 

05 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Santa Teresa é uma cidade calma. No ano passado, aconteceu apenas um homicídio na cidade
Santa Teresa é uma das cidades onde não ocorreram assassinatos em 2020 Crédito: Divulgação
Dos 78 municípios do Estado, 26 não tiveram registro de homicídios neste ano. A maioria dessas cidades fica na Região Sul e Serrana do ES, mas há também ilhas de paz no Norte e Noroeste. Até 30 de abril, não aconteceram assassinatos em Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Domingos Martins, Governador Lindenberg, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.
Fora da Grande Vitória, entretanto, GuarapariLinhares e Cachoeiro, cidades consideradas pólos regionais, estão no cenário de destaque negativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) em função do crescimento vertiginoso das mortes violentas em 2020.
Somadas, as três cidades têm um bolsão populacional de pouco mais de 500 mil habitantes. Guarapari, com 124.859 moradores, viu os homicídios crescerem de nove, no ano passado, para 16 na comparação entre os meses de janeiro e abril de 2019 e de 2020.

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Considerando o mesmo período, Cachoeiro, com população de 208.972, foi de sete assassinatos para 13. Linhares, por sua vez, é outro calcanhar de Aquiles para a segurança. Se no ano passado, no primeiro quadrimestre, a cidade de 173.555 habitantes tinha sido palco de 22 crimes letais contra a vida, agora a conta é de 31.

DOMINGO É O DIA DE MAIS HOMICÍDIOS

Domingo é o dia mais violento no Estado. No primeiro dia da semana já aconteceram, até o momento, 91 assassinatos, seguido pelo sábado, com 72 registros. A conta é complementada por sexta-feira (64), segunda-feira (61), quinta-feira (53) e terça-feira e quarta-feira (ambos com 69).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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