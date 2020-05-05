Veja quais são os 26 municípios onde não houve homicídios neste ano no ES

Santa Teresa é uma das cidades onde não ocorreram assassinatos em 2020 Crédito: Divulgação

Dos 78 municípios do Estado, 26 não tiveram registro de homicídios neste ano. A maioria dessas cidades fica na Região Sul e Serrana do ES, mas há também ilhas de paz no Norte e Noroeste. Até 30 de abril, não aconteceram assassinatos em Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Domingos Martins, Governador Lindenberg, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.

Somadas, as três cidades têm um bolsão populacional de pouco mais de 500 mil habitantes. Guarapari, com 124.859 moradores, viu os homicídios crescerem de nove, no ano passado, para 16 na comparação entre os meses de janeiro e abril de 2019 e de 2020.

Considerando o mesmo período, Cachoeiro, com população de 208.972, foi de sete assassinatos para 13. Linhares, por sua vez, é outro calcanhar de Aquiles para a segurança. Se no ano passado, no primeiro quadrimestre, a cidade de 173.555 habitantes tinha sido palco de 22 crimes letais contra a vida, agora a conta é de 31.

DOMINGO É O DIA DE MAIS HOMICÍDIOS