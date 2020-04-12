"Se não houver mais proteção social, os homicídios vão aumentar"

Infelizmente sim. Indicadores econômicos como o nível de atividade econômica, a desigualdade na distribuição de renda e aqueles relacionados com o nível de rendimento proveniente do trabalho formal e informal representam um importante fator explicativo das taxas de criminalidade em todo o mundo. Esses indicadores são contemplados na maior parte das pesquisas sobre determinantes de criminalidade referenciados na literatura que trata do tema. Elevadas taxas de desemprego implicam redução na dificuldade de escolha entre o crime e a procura por um trabalho legítimo. Estudos anteriores buscando verificar a relação entre desemprego e homicídios nos 27 Estados e no Distrito Federal encontraram resultados estatisticamente positivos e significativos entre essas duas variáveis. No Espírito Santo, a pesquisa abrangeu todos os 78 municípios, e os resultados igualmente apontaram que o número de desempregados tem um efeito positivo e significativo sobre a ocorrência de crimes, consistente com os resultados de pesquisas nacionais e internacionais. Cada ponto percentual no número de pessoas desempregadas tende a gerar um acréscimo de 0,5% no índice de crimes contra o patrimônio e de 0,3% no índice de homicídios. Projetando um acréscimo de 8 milhões de desempregados no Brasil nos próximos meses, elevando o total a cerca de 20 milhões de desempregados, é possível estimar um crescimento entre 20% e 25% nos crimes contra o patrimônio e entre 10% e 15% nas taxas de homicídios. Tudo isso num cenário mais favorável. A depender das medidas adotadas pelo governo federal e pelos governos estaduais esses números podem variar significativamente.