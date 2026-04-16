Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

O feriado nacional de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, altera o horário de funcionamento de comércios e repartições públicas. Para ajudar você a se planejar, A Gazeta preparou um guia com o que abre e o que fecha nos municípios da Grande Vitória, incluindo os horários especiais de supermercados, shoppings e o funcionamento das prefeituras.
|Supermercados
|Perim
|Todas as lojas das 8h às 18h
|Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
|Todas as lojas das das 8h às 18h
|Sam's Club
|Das 8h às 18h
|Carrefour
|Das 11h às 21h
|Carone
|Das 8h às 18h
|Sempre Tem
|Jardim Limoeiro, das 7h às 18h. Demais unidades, das 8 às 18h. Loja de Linhares fechada.
|BH
|A rede foi procurada, mas não se manifestou
|Shoppings
|Shopping Vitória
|Das 14h às 21h, todas as lojas e quiosques estarão abertas. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 11 horas e fechar às 22, se preferirem. A praça de alimentação e área de lazer estarão abertas entre 11h e 22h.
|Shopping Praia da Costa
|Das 14h às 21h, todas as lojas e quiosques estarão abertas. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 11 horas e fechar às 22, se preferirem. Restaurantes poderão estender o horário de funcionamento conforme demanda.
|Shopping Moxuara
|Lojas e quiosques ficarão abertos entre 13h e 21h. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 11 horas, se preferirem. A praça de alimentação e área de lazer estarão em funcionamento das 11h às 22h.
|Shopping Montserrat
|Lojas e quiosques: das 13h às 21h. No entanto, alguns estabelecimentos podem fechar até 23h, se preferirem. A praça de alimentação estará aberta das 11h às 22h. A Padaria Monza funcionará das 7h às 22h. A academia ficará aberta das 10h às 16h.
|Shopping Mestre Álvaro
|Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir ao meio-dia, se preferirem. Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h.
|Boulevard Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques aberto das 13h às 22h. Praça de alimentação funcionará das 10h às 22h. Academia ficará aberta das 6h às 12h. Já o Extrabom, das 9h às 21h.
|Shopping Norte Sul
|Lojas abertas entre 13h e 19h. A praça de alimentação funcionará das 11h às 21h.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Expediente normal na véspera do feriado. Já na terça-feira (21), somente os serviços essenciais irão funcionar. São eles:
- Defesa Civil: em regime de plantão 24h pelo telefone (27) 98125-0986.
- Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos de baixa gravidade.
- Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá manterão o plantão 24 horas.
- Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: os centros de Ilha de Santa Maria e São Pedro manterão o plantão 24 horas.
- Conselho Tutelar: atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.
- Restaurante Popular: estará aberto das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar.
- Ruas de Lazer: o serviço funcionará normalmente.
PREFEITURA DA SERRA
- As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede estarão funcionando com atendimento 24 horas.
- O Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras funcionará com atendimento 24 horas.
- O Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras estará aberto 24 horas. Informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 98166-1308.
- A Farmácia Central, localizada em Colina de Laranjeiras (mesmo pátio do Hospital Materno Infantil) terá funcionamento 24h.
- Vigilância Sanitária: denúncias podem ser feitas pelo telefone 27 98166-1036.
Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica: em regime de plantão, pelo telefone: (27) 99836-2909.
Auxílio Funeral: funcionará entre 8h e 20h, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98166-0814.
Conselho Tutelar: acionamentos pelo telefone (27) 98166-0515.
- Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP: estará aberto entre 7h e 18h. Informações pelo telefone (27) 98166-0161.
- Abordagem Social: funcionará das 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0494.
- Disque-silêncio: (27) 99951-2321, das 16h às 2h.
- Fiscalização de Meio Ambiente: (27) 99951-2321, das 18h a 0h.
- Fiscalização de posturas: (27) 99517-9126, das 16h às 2h.
- Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98166-0812.
- Departamento de Operação de Trânsito (DOT): com agentes trabalhando normalmente. Acionamentos pelo telefone 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220, das 7h às 22h.
- Defesa Civil: acionamentos pelos telefones 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h).
PREFEITURA DE VILA VELHA
- Saúde: os Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e Cobilândia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de plantão 24 horas.
- Defesa Civil: equipes estarão de plantão, com acionamentos podendo ser feitos pelo telefone 199 ou 193.
- Guarda Municipal: acionamentos deverão ser feitos pelo 153.
- Ouvidoria, Plantão Fiscal, Fiscalização Ambiental, Disque Silêncio: atendimentos pelo telefone (27) 3149-7336 entre 8h e 18h. Também é possível entrar em contato pelo site da ouvidoria, ou pelo app Vila Velha ON.
- Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h. Informações pelo telefone (27) 992813444.
- Conselho Tutelar: acionamentos pelo telefone (27) 99281-0936.
- Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): (27) 9883-5769. Horário de atendimento: das 12 às 18h.
- Auxílio-Funeral: das 8 às 20h. Contato: (27) 98814-0266.
- Farol de Santa Luzia: estará aberto de 8h30 às 16h30.
- Casa da Memória e Museu Atelier Homero Massena: na segunda (20), estará fechado. Já na terça-feira (21), funcionará das 8h30 às 17h30.
PREFEITURA DE CARIACICA
O município adotou ponto facultativo na segunda (20) e terça-feira (21), dia do feriado nacional. Funcionam apenas os serviços essenciais. São eles:
- PA do Trevo de Alto Lage: (que abriga os PAs adulto e infantil): 24 horas.
- PA de Bela Vista: 7 às 17 horas.
- PA de Nova Rosa da Penha I: 7 às 17 horas.
- PA de Flexal: (atendimento com clínico geral 24 horas e atendimento com pediatra das 7 às 19 horas).
Necrópole: funcionará entre 7h e 18h. Informações pelo telefone 3354-5415.
Cemitérios: estarão abertos entre 7h e 17h.
Conselho Tutelar: fará plantão 24 horas. Acionamentos pelos telefones 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170.
Defesa Civil: estará em regime de plantão, com acionamentos podendo ser feitos pelo 27 98831-6000 ou emergências pelo 199.
PREFEITURA DE VIANA
- Defesa Civil: estarão trabalhando em regime de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.
- Guarda Municipal: acionamentos deverão ser feitos pelo telefone (27) 99738-8787;
- Auxílio Funeral: disponível pelo telefone (27) 98123-0071.
- Cemitérios: estarão abertos entre 7h e 16h. Mais informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.
- Conselho Tutelar: funcionará durante o feriado em um plantão. Acionamentos pelo telefone (27) 99818-4446.