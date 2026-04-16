Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Shopping Vitória

Das 14h às 21h, todas as lojas e quiosques estarão abertas. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 11 horas e fechar às 22, se preferirem. A praça de alimentação e área de lazer estarão abertas entre 11h e 22h.

Shopping Praia da Costa

Das 14h às 21h, todas as lojas e quiosques estarão abertas. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 11 horas e fechar às 22, se preferirem. Restaurantes poderão estender o horário de funcionamento conforme demanda.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques ficarão abertos entre 13h e 21h. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 11 horas, se preferirem. A praça de alimentação e área de lazer estarão em funcionamento das 11h às 22h.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: das 13h às 21h. No entanto, alguns estabelecimentos podem fechar até 23h, se preferirem. A praça de alimentação estará aberta das 11h às 22h. A Padaria Monza funcionará das 7h às 22h. A academia ficará aberta das 10h às 16h.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. No entanto, alguns estabelecimentos podem abrir ao meio-dia, se preferirem. Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques aberto das 13h às 22h. Praça de alimentação funcionará das 10h às 22h. Academia ficará aberta das 6h às 12h. Já o Extrabom, das 9h às 21h.

Shopping Norte Sul